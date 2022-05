0:42 wirft Fragen auf

Bürstadt. Die Bürstadt Redskins haben auch das Rückspiel gegen die Pirmasens Praetorians in der American-Football-Oberliga Mitte verloren. Nachdem die Südhessen ihr Heimmatch gegen Pirmasens vor einer Woche mit einem 31:37 noch spannend gestalten konnten, setzte es diesmal eine 0:42 (0:7/0:21/0:14/0:0)-Niederlage.

Der deutliche Spielausgang wirft Fragen auf. „Möglicherweise ist da zu wenig Ernsthaftigkeit im Team in Bezug auf den Verbleib in der Oberliga vorhanden. Das werden wir bewerten müssen“, hielt Bürstadts Kommunikationschef Harry Frommeld fest: „Auf der anderen Seite sehen wir das als Ausrutscher und sind überzeugt, dass die Jungs mit Ernsthaftigkeit, Disziplin und Sportsgeist in das nächste Spiel gehen werden.“

In Pirmasens zeigte vor allem die Redskins-Offense einen schwachen Auftritt. Im Vorfeld des zweiten Oberliga-Spieltags hatte aber auch die Trainingsbeteiligung des Bürstädter Seniors-Kaders stark zu wünschen übrig gelassen. Eine angemessene Vorbereitung auf das Rückmatch bei den Praetorians (Frommeld: „Pirmasens war für uns vor der Saison eine Black Box und nur schwer einzustufen“) war somit nicht möglich.

Für diese Woche kündigte Frommeld ein Gespräch mit Abteilungsleiterin Anna Messina und den Coaches des Herrenteams an. Personelle Konsequenzen soll es aber nicht geben – im Gegenteil. „Uns geht es darum, das Trainerteam zu unterstützen“, betont Bürstadts Kommunikationschef. Die Redskins haben jetzt knapp drei Wochen Zeit, um die schwache Auswärtsvorstellung aufzuarbeiten. Am Samstag, 11. Juni (Kick-off 15 Uhr, TV-Stadion) steht gegen die Haßloch 8-Balls das zweite Heimspiel der Saison an. cpa