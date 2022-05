Zweieinhalb Jahre trug Cihan Ilhan das Trikot des SV Waldhof. Der heute 30-Jährige stand 2011 im Oberliga-Meisterkader der Blau-Schwarzen. „Unser Trainer hieß damals Reiner Hollich und ich habe mit Leuten wie Daniel Reule noch zusammengespielt“, erinnert sich Ilhan. Lange, lange ist es her. Die erfolgreiche Zeit am Alsenweg und rund ums Mannheimer Carl-Benz-Stadion will Ilhan aber nicht mehr

...