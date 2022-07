Zweiter nach der Hinrunde

Waldrennach. Der TV Käfertal hat in der Faustball-Bundesliga Süd den nächsten Sieg eingefahren. Beim abstiegsgefährdeten TV Waldrennach gelang ein 5:1-Erfolg. Die Mannheimer erwischten einen guten Start und entschieden die ersten beiden Sätze für sich. Dabei profitierten sie von den druckvollen Angaben von Marcel Stoklasa. Im dritten Satz schlichen sich dann immer mehr Fehler in das Angriffsspiel ein und die Dominanz schwand. Die Gastgeber sicherten sich den Durchgang mit 14:12. Obwohl Trainer Leo Goth dem gesamten Kader Spielzeit gewährte und verschiedene Optionen testete, ließ Käfertal seinem Gegner in den folgenden Sätzen nicht den Hauch einer Chance und gewann das Spiel erwartet deutlich mit 5:1.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die TVK Herren beenden die Hinrunde als Tabellenzweiter und treffen in der verkürzten Rückrunde auf Pfungstadt, Vaihingen/Enz und Oberndorf. Dort geht es für die Käfertaler um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Fortgesetzt wird die Runde am 23. Juli beim TV SW-Oberndorf. Während der Spielpause finden die Faustball World Games statt, an denen Felix Klassen und Nick Trinemeier vom TVK teilnehmen. jab