Zweite Saisonhälfte wird zur Terminhatz

Mannheim. Nach langen Wochen der Ungewissheit steht mittlerweile fest, dass die Rückrunde im Badischen Tischtennisverband ausgetragen wird. Die Verbandsliga-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang haben somit noch neun Spiele vor sich. Die erste Partie bestreitet das Team am Samstag, 18 Uhr, in der Halle des Sport- und Gemeindezentrums an der Wormser Straße gegen die TTG Kleinsteinbach/Singen II.

„Die einen freuen sich, dass es wieder losgeht. Die anderen sind nicht so damit einverstanden, da es jetzt zu einigen Terminproblemen kommt“, gibt DJK-Kapitän Robert Hackmann das Stimmungsbild der Clubs wider. „Die Hinrunde konnte im Großen und Ganzen ja vernünftig über die Bühne gebracht werden, deshalb haben viele schon gedacht, dass die Rückrunde nicht mehr gespielt wird“, erklärt Hackmann.

Erst vor 14 Tagen kam die Nachricht, dass es nun doch weitergeht. Die DJK Käfertal/Vogelstang hat nun das Problem, dass die beiden Akteure im vorderen Paarkreuz in dieser Rückrunde wohl kein Spiel mehr machen. Filipe Oliveira Neves, die eigentliche Nummer eins im Team, hat sich aus privaten Gründen zurückgezogen. Alexander Meschnik hat sich am Bein verletzt. Ob er noch in dieser Saison noch ein Spiel macht, ist mehr als ungewiss. „Wir müssen das jetzt irgendwie kompensieren“, sagt Hackmann, der zuletzt selbst noch einen Bänderriss auskurieren musste.

Verbandsliga-Damen ab Freitag

In der Tabelle der Verbandsliga belegen die Mannheimer den fünften Rang. „Es geht nach oben und auch nach unten eigentlich nicht mehr viel“, sagt Hackmann, der mit seiner Mannschaft die Runde dennoch ordentlich zu Ende spielen will.

In der Verbandsklasse sind die Herren II der DJK Käfertal/Vogelstang schon wieder gestartet. Und das mit einem Doppelspieltag. Am Samstag gewann die DJK II beim TTC Hockenheim mit 9:5. Paul Rebsam und Paul Ewen im vorderen Paar holten zusammen vier Siege.

Am Sonntag feierte Käfertal/Vogelstang II dann einen 9:4-Heimerfolg über die Zweite Mannschaft des TTV Weinheim-West. Rebsam ging mit zwei Einzelerfolgen und einem Sieg im Doppel mit Kapitän Dominik Schwarz voran. Durch die beiden Erfolge haben die DJK-Akteure in Sachen Ligaverbleib einen großen Schritt gemacht und können als Sechster (11:11 Punkte) locker in das Auswärtsspiel bei der TTG EK Oftersheim (So., 14 Uhr) gehen.

Der Ligadritte DJK St. Pius musste dagegen einen Dämpfer hinnehmen. Die Neuhermsheimer verloren bei Tabellenführer TTV Mühlhausen mit 1:9. Die Verbandsliga-Damen der DK Käfertal/Vogelstang steigen am Freitag beim TTC Forchheim in die Rückrunde ein. Ebenfalls am Freitag spielen in der Herren-Bezirksliga die SG Sandhofen/TV Waldhof gegen den TTC Weinheim III und die DJK Wallstadt gegen den TTC Reilingen. bol