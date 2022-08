Zweimal Gold als Krönung

Bratislava. Bei den Rope-Skipping-Europameisterschaften im slowakischen Bratislava hat die TSG Seckenheim stark abgeschnitten. Das Leistungsteam um Jessica Heck, Leonie Hilbert, Adelina Krieger, Maja Haubenhofer und Theresa Blum startete im European Open Tournament, einem Teilwettkampf der EM, in allen Geschwindigkeitsdisziplinen.

Die Mannschaft freute sich besonders über die Goldmedaillen in den Disziplinen Single Rope Speed Relay und Single Rope Double Under Relay. Auch in den anderen Disziplinen behauptete sich das Team mit einem guten sechsten Platz im Double Dutch Speed Sprint und einem achten Rang in der Double Dutch Speed Relay gegen die internationale Konkurrenz aus insgesamt zwölf Nationen. Neben den sportlichen Erfolgen konnten die Sportlerinnen viele Erfahrungen sammeln und kehrten mit tollen Eindrücken nach Deutschland zurück. red