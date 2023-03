Zwei Wimpel gehen nach Mannheim

Mannheim. Doppelschlag in blau-weiß-rot: Sowohl die männliche U 18 des Mannheimer HC (in Mülheim) als auch die U 16 des MHC (in Köln) triumphierten bei den deutschen Hallenhockey-Meisterschaften. Die von Cheftrainer Lucas Koch gecoachten U 18-Junioren, die mit Torhüter Florian Simon, Hugo von Montgelas, Jonas Wacker und Kapitän Jan Wentscher auch Spieler aufboten, die zumindest im Feld alle schon über Bundesliga-Erfahrung verfügen, revanchierten sich dabei im DM-Finale gegen den Münchner SC mit einem klaren 4:0 (2:0)-Sieg für die 2:3-Niederlage im süddeutschen Finale zwei Wochen zuvor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Förster glänzt mit Hattrick

Überragender MHC-Akteur im Endspiel war Jonas Förster, der in den zweimal 15 Minuten Spielzeit mit dem 1:0 (9.), 2:0 (12.) und 3:0 (18.) einen Hattrick zum Gewinn des blauen Meisterwimpels beisteuerte. Lennart Schmitz-Roeckerath erhöhte noch auf 4:0 (27.)

In Köln holten sich die von Chefcoach Sebastian Blink trainierten U- 16-Junioren mit einem 3:2 (2:2)-Finalsieg über Rot-Weiss Köln den Titel, wobei Timo Schreiner erst 64 Sekunden vor dem Ende das Siegtor zum 3:2 (29.) markierte. In der Partie waren die Kölner durch Tom Stahl mit 1:0 (1.) in Führung gegangen, aber Joris Hähnlein glich zum 1:1 (4.) aus. Die Freude beim MHC darüber währte nicht lange, als Paul Babic die Domstädter postwendend mit 2:1 (5.) in Führung schoss. Carl von Strantz legte aber das 2:2 (8.) für den MHC nach.

Dramatisch war es zuvor schon in den Halbfinalspielen zugegangen, als sowohl die U 18 wie auch die U16 ins Penaltyschießen mussten. Die U 18 rang dabei den Berliner HC mit 6:5 nieder, die U 16 hatte gegen den Harvestehuder THC aus Hamburg mit 3:2 das bessere Ende für sich.

Die U 16 des TSV Mannheim Hockey unterlag bei der DM-Endrunde Schwarz-Weiß Köln im Spiel um Platz fünf mit 2:6 (2:3), während die U 14 des TSVMH beim Finalturnier in Hamburg das Spiel um Platz sieben gegen den Braunschweiger THC mit 1:3 (0:1) verlor. and