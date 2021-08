Zwei Teams, ein Ziel: Klassenerhalt

Mannheim. Der TSV Neckarau war in der vergangenen Spielzeit Aufsteiger. Damals hieß das Saisonziel „Nichtabstieg“. Hat sich daran kurz vor der neuen Saison was geändert? „Nein“, sagt TSV-Trainer Matthias Starke und macht klar: „Wir wollen uns erst einmal in der Kreisliga etablieren.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem achten Tabellenrang hatten die Neckarauer die abgebrochene Saison abgeschlossen. „Das ist in Ordnung gewesen und es war noch Luft nach oben“, sagt Starke. Zwei Stammspieler haben den TSV im Sommer verlassen. Rechtsverteidiger Jan Adelmann und Joshua Philips sind weg. Ersterer hat seine Karriere beendet. Philips ist zurück in seine Heimat nach Wales. „Die Abgänge tun uns weh“, gibt Starke zu. Neu sind Manuel Fuchs, der von Viktoria Neckarhausen zurückkehrte, Daniel Seitz (MFC 08 Lindenhof) und Dario Schneider (SG Edingen-Neckarhausen). Jan Honneff hat sich dem Kader angeschlossen und aus der A-Jugend holte Coach Starke den 18-jährigen Timo Ritz dazu. „Der hat in der Vorbereitung wirklich gute Leistungen abgeliefert und wird sicher im erweiterten Kader stehen“, betont der Trainer. „Wir würden natürlich den einstelligen Tabellenplatz wiederholen, aber die Liga ist sehr stark. Es gibt jede Menge Teams, die das Potenzial haben für ganz oben.“ Seiner Meinung nach sticht aber besonders Rot-Weiß Rheinau hervor. „Die haben sich noch einmal gut verstärkt.“

Neckaraus Trainer Matthias Starke bleibt bescheiden. © Nix

Bei Germania Friedrichsfeld ist nach beinahe sechs Jahren Trainertätigkeit Anfang Juli Matthias Dehoust überraschend zurückgetreten. Lars Weidmann folgte auf ihn. Im Kreispokal setzte es das frühe Aus beim A-Ligisten SG Viernheim, in der vergangenen Runde setzte es in acht Spielen fünf Niederlagen und 30 Gegentreffer. Diesmal soll es anders laufen. Saisonziel ist der Ligaverbleib.