Zwei Siege für MHC

Brasschaat. Im EHL Ranking Cup im belgischen Brasschaat haben die Herren des Mannheimer Hockeyclubs am Sonntag durch einen 5:1 (2:0)-Sieg gegen den HC Minsk einen der vier geteilten fünften Plätze der EHL-Saison 2020/2021 ergattert und damit wichtige Punkte für die Nationenwertung gesammelt. Das Final Four 2021 der EHL war bereits an Ostern gespielt worden, so dass es nun in diesem Nachtrag noch um die Plätze dahinter ging. Gegen das Team aus der Hauptstadt von Belarus trafen zunächst Gonzalo Peillat (12./Strafecke) und Raphael Hartkopf (24.). Danach ließ der MHC gute Einschussmöglichkeiten aus, ehe Paul Zmyslony auf 3:0 (54.) stellte. Alikasei Huchhok verkürzte zwar auf 3:1 (55.), aber Mario Schachner (56.) und Justus Weigand (58./ Strafecke) erhöhten noch auf 5:1.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Einzug in das Spiel um den fünften Platz hatten die Blau-Weiß-Roten am Samstag auf überaus dramatische Art und Weise geschafft, denn erst im Penaltyschießen bezwangen die MHC-Herren den englischen Club Hampstead & Westminster HC mit 2:0, nachdem es zwischen den Mannheimern und den Londonern nach regulärer Spielzeit 2:2 (0:1) gestanden hatte.

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen den englischen Meister“, nahm MHC-Co-Trainer Peter Maschke den hart erkämpften Erfolg gerne zur Kenntnis. Dabei hatte Gonzalo Peillat erst sechs Sekunden vor Spielende das 2:2 (60./Strafecke) erzielt. Zuvor hatte Matt Guise-Brown zweimal per Strafecke für die Briten getroffen (14. und 59.), dazwischen lag das 1:1 (58.) von Mario Schachner. Im Shootout konnte Jean Danneberg alle vier Versuche des HWHC entschärfen, während Gonzalo Peillat und Guido Barreiros für den MHC trafen. and