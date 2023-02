Zwei heiße Eisen im Titel-Feuer

Mannheim. Am Wochenende steigt in der Frankfurter Ballsporthalle das Final Four um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft 2023 und dabei könnte es wie im Vorjahr blau-weiß-roten Meisterjubel geben. Mit den Herren als Titelverteidiger und seinem Damen-Team hat der Mannheimer HC schließlich gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Im Halbfinale am Samstag (12 Uhr) wartet auf die MHC-Damen als Gegner der Titelverteidiger Düsseldorfer HC. Die Herren treffen am Samstag (16.30 Uhr) in der Vorschlussrunde auf den Harvestehuder THC.

„Es ist ja mal ganz spannend, dass wir nun nicht der Favorit sind. Das müssen wir jetzt auch irgendwie annehmen und alles geben. Unser Ziel muss es sein, Düsseldorf einfach unfassbar zu ärgern“, beschreibt MHC-Damentrainer Nicklas Benecke das für die Mannheimerinnen eher ungewohnte Gefühl, der Außenseiter zu sein. Schließlich war der MHC als Vizemeister in den Spielen der Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga stets Favorit und erfüllte diese Rolle auch beim jüngsten 7:3-Sieg im Viertelfinale gegen die Zehlendorfer Wespen souverän. Im Vorjahresfinale besiegte Düsseldorf die MHC-Damen mit 5:1. Ihren bisher einzigen Meistertriumph feierten die Mannheimerinnen 2016 allerdings auch gegen Düsseldorf, als es nach Penaltyschießen 6:4 (3:3) hieß.

Herren meistern den Umbruch

„Wir freuen uns in Frankfurt dabei zu sein. Da sich unser Kader kaum verändert hat, war das vielleicht auch zu erwarten, aber trotzdem muss man es erst einmal schaffen“, sagt Benecke, der im Halbfinale wohl wieder auf die zuletzt angeschlagene österreichische Nationalspielerin Fiona Felber zurückgreifen kann. „Fiona wird noch am Sonntag direkt nach Südafrika zum österreichischen Damenteam abreisen, das dort an der Hallenhockey-WM teilnimmt“, könnte Benecke auch in einem möglichen Finale am Sonntag (12 Uhr) noch auf die Dienste Felbers bauen.

Als Titelverteidiger sind die MHC-Herren auf dem Papier der Favorit, aber beim zweifachen deutschen Hallenmeister sieht man die Last dennoch nicht auf den eigenen Schultern lasten. „Wir gehen mit viel Motivation aber keinem Druck an die Sache heran, denn für uns ist es ein Bonus, bei diesem Final Four mitzuspielen. Das hatten wir so vor der Runde nicht erwartet“, ist MHC-Herrentrainer Andreu Enrich positiv überrascht, wie erfolgreich der personelle Umbruch nach der vergangenen Hallensaison gemeistert wurde. „50 Prozent der Spieler waren im vergangenen Jahr in der Meistersaison gar nicht mit dabei, daher ist es für uns jetzt schon eine sehr erfolgreiche Spielzeit“, lobt Enrich sein deutlich verjüngtes Team.

Gute Erinnerungen an den HTHC

Im Halbfinale treffen die MHC-Herren am Samstag (16.30 Uhr) mit dem Harvestehuder THC aus Hamburg auf eine erfahrene Hallentruppe, die MHC-Co-Trainer Zafer Kir besonders gut kennt. Schließlich war Kir bis zum Sommer 2022 als Nachwuchstrainer für den HTHC tätig.

Bei einem Hallen-Final Four standen sich MHC und HTHC erst einmal gegenüber, damals holten sich die MHC-Herren 2010 im Finale in Berlin mit einem 4:3 nach Verlängerung die erste Meisterschaft.

Am Samstag wird den Hamburgern im Halbfinale ihr bester Torschütze definitiv fehlen, denn der auch für Titelverteidiger Österreich für die Hallen-WM in Südafrika (5. bis 11. Februar) nominierte Strafeckenspezialist Michael Körper ist nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Viertelfinale für ein Spiel gesperrt.

Vom MHC-Hallenkader ging es für die beiden US-Nationalspieler Marius Leser und Pat Harris schon am vergangenen Sonntag zum US-Team nach Südafrika, das dort an der Hallenhockey-WM teilnimmt, während Deutschland als amtierender Weltmeister bei den Damen und Vize-Weltmeister bei den Herren aufgrund terminlicher Überschneidungen schon länger auf die Teilnahme verzichtet hatte.

„Für Marius Leser wird nun Mario Schachner im Halbfinale spielen“, setzt Enrich auf den 21-jährigen Bensheimer, wenn es um den Einzug ins Endspiel am Sonntag (14.45 Uhr) geht.