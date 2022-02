Zwei gute Nachrichten

Ludwigshafen. Die erste gute Nachricht für die Eulen Ludwigshafen lautete nach dem 25:23-Heimerfolg über den TSV Bayer Dormagen: Der Rückrundenstart ist gelungen. Die zweite und vielleicht noch wichtigere Erkenntnis für den Handball-Zweitligisten war aber: Hendrik Wagner ist wieder topfit. Der 24-jährige Nationalspieler, der nach seiner Corona-Infektion während der Europameisterschaft am Sonntag gegen Dormagen zunächst nur auf der Bank Platz nahm, machte die Partie in den letzten 15 Minuten zu seinen Festspielen. Sechs seiner insgesamt acht Tore erzielte er in der Schlussviertelstunde. Dazu kam der Pass auf Yessine Meddeb zum 25:23-Endstand.

„Ich habe eine verdammt verrückte Woche hinter mir“, schmunzelte Wagner nach Spielschluss und gab an der Bande den jungen Fans Autogramme. Der Rückraumshooter, der zum Saisonende zur HSG Wetzlar in die Bundesliga wechseln wird, führte die Eulen fast im Alleingang zum Arbeitssieg über den Ligavorletzten. „Echt? Habe ich die letzten sechs Tore erzielt?“, zeigte sich Wagner überrascht und machte dann schnell klar: „Handball ist immer noch ein Mannschaftssport. Wir gewinnen und verlieren zusammen. Es freut mich sehr, dass ich meinem Team helfen konnte, die Punkte im ersten Spiel im neuen Jahr einzufahren. Der Sieg gibt uns einen Schub.“

Am Mittwoch gegen Hamm

Noch bis kurz vor der Begegnung war nicht sicher, ob Wagner nach seiner überstandenen Corona-Infektion überhaupt einsatzfähig ist. Doch die Ärzte gaben Grünes Licht. In der zwölften Spielminute beorderte Trainer Ceven Klatt seinen besten Torschützen dann auf das Spielfeld. „Ich hatte keine Probleme mit der Luft, das war ein tolles Gefühl“, sagte Wagner und bemerkte: „Die Werte waren okay, aber ich werde noch einmal durchgecheckt.“ Coach Klatt freute sich natürlich über den Gala-Auftritt seines Tor-Garanten: „Das hat er super gemacht, ich wollte ihn absichtlich erst später bringen, weil wir ein Hammerprogramm vor uns haben.“

Am Mittwoch, 19 Uhr, treffen die Eulen erneut in der Friedrich-Ebert-Halle in einem Nachholspiel auf den ASV Hamm-Westfalen. „Das ist eine richtig gute Mannschaft, die sind Fünfter, das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Dormagen“, sagte Wagner. Tatsächlich könnten die Eulen mit einem Erfolg selbst auf Rang fünf vorrücken. „Das Spiel gegen Dormagen war ein typischer erster Auftritt nach einer so langen Pause“, so Wagner. „In der Abwehr haben wir nur 23 Gegentore zugelassen, vorne waren es dagegen noch zu viele technische Fehler. Aber so haben viele andere Teams der Liga an diesem Wochenende auch gespielt“, sagte Coach Klatt, der schon an das schwere Auswärtsspiel am Samstag, 12. Februar, beim TV Hüttenberg „mit im Kopf hat“. Gegen Hamm wird wohl Linksaußen Jannik Hoffmann wieder dabei sein. Rückraumspieler Jannek Klein fällt dagegen weiterhin verletzt aus.