Zwei ganz enge Kisten

Mannheim. In ihren letzten beiden Hauptrunden-Heimspielen haben die Mad Dogs Mannheim in der Fraueneishockey-Bundesliga zwei Siege gegen die Bergkamener Bären bejubelt. Die Gäste stellten dabei ihre zuletzt ansteigende Form unter Beweis. So mussten die Kurpfälzerinnen beim 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) am Samstag ebenso alles investieren wie am Sonntag beim 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung.

In Spiel eins trafen Nationalspielerin Lisa Heinz (33. und 60.) und die Kanadierin Megan Forrest (59.). Am Sonntag sorgte Lucia Schmitz, die schon zum 1:0 (16.) getroffen hatte, mit dem Siegtor zum 3:2 (61.) in der Verlängerung zumindest für zwei Punkte. Außerdem traf Hanna Amort (32.) für die Mad Dogs. and