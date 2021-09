Zwei Abgänge in Heddesheim

Mannheim. Der SV Waldhof II holte am vergangenen Wochenende in der Fußball-Verbandsliga den ersten Punkt in der aktuellen Spielzeit. Beim 1:1 in Gommersdorf war für die Mannschaft von Trainer Oscar Corrochano aber mehr drin. Am Samstag, 15.30 Uhr, muss der SVW II nun bei der SpVgg Neckarelz antreten.

Auswärts feierte Aufstiegsmitfavorit Fortuna Heddesheim zuletzt mit einem 6:1-Erfolg beim SV Langensteinbach den ersten Saisonsieg. Am Sonntag empfangen die Heddesheimer um 15 Uhr den FV Fortuna Kirchfeld. Die Mannschaft von Trainer Frank Hettrich ist klarer Favorit. Die Heddesheimer haben aber zwei Last-Minute-Abgänge zu verzeichnen. „Max Lieberknecht und Kelly Botha stehen uns nicht mehr zur Verfügung“, sagt Hettrich. Lieberknecht schloss sich überraschend dem Südwest-Oberligisten TSG Pfeddersheim an. Botha kann aufgrund seines Berufs nicht mehr trainieren.

„Wir wollen unsere Leistungen aus den ersten Spielen gegen Kirchfeld bestätigen“, sagt Hettrich. bol