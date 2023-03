Zuversicht trotz später Nackenschläge

Mannheim. Drei wichtige Punkte für den Nichtabstieg – den FC Germania Friedrichsfeld trennten in der Fußball-Kreisliga nur wenige Minuten davon. Mit einer komfortablen 2:0-Führung gingen die Germanen am vergangenen Sonntag gegen den SKV Sandhofen in die Schlussminuten, dann klingelte es gleich zweimal im eigenen Gehäuse. Endstand: 2:2.

„Das war brutal bitter. Wir wären gerne mit einem Erfolgserlebnis aus der Winterpause gekommen, am Ende hatte sich Sandhofen den Punkt aber auch verdient“, ordnet FC-Kapitän Benjamin Wanzek die späten Nackenschläge ein. „Mit einem Dreier hätten wir Sandhofen sogar noch in Richtung Abstiegsstrudel ziehen können. Jetzt stehen wir mit dem einen Zähler aber immerhin über dem Strich, genau da wollen wir jetzt auch bleiben“.

Die Friedrichsfelder Vereinsikone zeigt sich äußerst zuversichtlich in Sachen Klassenerhalt, vor allem die Intensität und Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung habe zuletzt gestimmt. In den kommenden beiden Partien stehen für den FC nun echte Schlüsselspiele an. Am Sonntag wartet die TSG Lützelsachsen, danach reist der Tabellenletzte aus Oftersheim nach Friedrichsfeld. „Gegen Lützelsachsen sind es immer enge und hitzige Spiele. Wir freuen uns sehr darauf und wollen unbedingt etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Wanzek. „Oftersheim ist für uns dann schon ein sehr richtungsweisendes Spiel. Das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Sollten wir in den kommenden beiden Partien siegreich vom Feld gehen, könnte schnell Ruhe bei uns einkehren“.

Wanzek hängt weitere Saison dran

Egal wie es jedoch kommt, Klassenerhalt oder Abstieg, Benjamin Wanzek wird auch im kommenden Jahr im Dress der Friedrichsfelder auf dem Platz stehen. „Ich fühle mich noch fit, habe Spaß auf dem Feld und kann noch mithalten“, erklärt der 37-Jährige, der am Ende der Saison schon zarte 38 Jahre alt sein wird. In der ältesten Mannschaft der Liga ist der Kapitän damit allerdings keineswegs das Urgestein. FC-Verteidiger Alexander König steht mit beachtlichen 41 Jahren noch auf dem Feld, Flügelflitzer Björn Hoppe hat auch schon die vier vorne. „Wir könnten auch locker eine Altherrenmannschaft melden“, lacht Wanzek. „Ich sehe aber auch viele Vorteile durch unsere vermeintliche Reife. Wir spielen abgeklärt, ruhig und haben jetzt in der Kreisliga alle kein Geschwindigkeitsdefizit“. bah