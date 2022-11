Zurück im Alltag

Ludwigshafen. Nach der starken Leistung im DHB-Pokal bei der 30:35-Niederlage gegen den SC Magdeburg gab es für den Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen großes Lob vom deutschen Meister. SCM-Trainer Bennet Wiegert meinte: „Kompliment an die Eulen und ihren Coach Michel Abt, sie haben das fantastisch gemacht.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach zuletzt fünf Siegen in der Liga gehen die Pfälzer am Samstag um 19.30 Uhr mit breiter Brust in das Spiel beim TSV Bayer Dormagen. „Der Pokal war schön. Aber das ist vorbei, der Fokus liegt nun auf der Liga“, sagt Abt.

„Müssen mit Tempo spielen“

Mit im Kader der Eulen sind wieder Rückraumspieler Julius Meyer-Siebert und Linksaußen Lion Zacharias. Beide waren am Donnerstag noch bei ihren Bundesliga-Stammclubs SC DHfK Leipzig und Rhein-Neckar Löwen im Kader. „Natürlich ist das gut, dass beide dabei sind“, sagt Abt.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Eulen fordern den Meister Mehr erfahren Lokalsport Mannheim Eulen verlangen Meister Magdeburg beim 30:35 alles ab Mehr erfahren Handball-A-Liga Biblis will Weiterstadt stoppen Mehr erfahren

Dormagen belegt aktuell mit 12:12 Punkten den elften Tabellenrang. Die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr hat aber zuletzt in Dresden beim HC Elbflorenz mit 26:25 gewonnen. „Dormagen hat eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Wir müssen es schaffen, dass der Gegner nicht heiß läuft“, sagt Abt und betont: „Wir müssen versuchen, mit viel Tempo zu spielen. Das hat zuletzt gut geklappt. Auch gegen Magdeburg.“

Der Ludwigshafener werden wohl auch wieder auf das taktische Mittel mit dem siebten Feldspieler setzen, das in den vergangenen Wochen sehr gut klappte. Weiter verzichten muss Abt auf den langzeitverletzten Kreisläufer Christian Klimek. bol