Zurück auf der Matte

Ladenburg. Nach knapp 18 Monaten mit kurzen Unterbrechungen kehren auch die Ringer des ASV Ladenburg auf die Matte zurück und messen sich am Samstag (ab 17 Uhr) in einem Test mit der Staffel des KSV Rimbach. Zwar haben die ASV-Ringer zuletzt fleißig geübt, doch kein Training kann den echten Wettkampf ersetzen. Deshalb ist die Vorfreude bei den Römerstädtern entsprechend. Rimbach wird dabei mit einigen hochklassigen Ringern antreten, während der ASV gleichzeitig die Gelegenheit nutzen möchte, um die Neuen im Team vorzustellen: So wird Steven Brandy Schäfer in der 80 kg Klasse (gr.-römischer Stil) an den Start gehen, Beat Scheible in der 80 kg Freistil-Klasse und der Ausnahmekämpfer Pouria Taherkani in der 86 kg Freistil-Klasse. Aber auch die ASV-Eigengewächse Moritz Elembaev, Alexander Riefling, Nikita Eliseev, Asis Isaev, Dustin Wright und Adam Daschaew greifen in die Kämpfe ein. Zum Vergleichskampf sind in der Lobdengauhalle aktuell 250 Zuschauer zugelassen. Der Eintritt ist frei. red

