Zum Siegen verdammt

Mannheim. Die Mannheim Tornados stehen unter Druck. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge ist das Saisonziel Play-offs für den Baseball-Bundesligisten weit weg gerückt. Hinzu kommt Verletzungspech. Für das Team von Trainer Alexander Szalay sind die beiden Spiele am Samstag, 12 Uhr, beim Schlusslicht Ulm Falcons schon sehr wichtig.

Aktuell sind die Tornados in der mit acht Mannschaften bestückten Bundesliga Süd nur Sechster. „Gegen Ulm müssen wir zwei Spiele gewinnen, da gibt es kein Wenn und Aber“, macht Szalay klar. Allerdings spielten die Falcons zuletzt trotz ihrer desaströsen Bilanz von 1:9 Siegen gar nicht so schlecht. In der vergangenen Woche lieferte das Tabellenschlusslicht den Stuttgart Reds einen harten Kampf, verlor zweimal nur knapp mit 2:5 und 5:7. Die Tornados sollten also gewarnt sein.

Bei Mannheim fällt Startwerfer Marcel Giraud, der sich die Kreuzbänder riss, die ganze Saison aus. Das Experiment mit Fejlon Gijsbertha als Anfangspitcher in Spiel eins war beim 3:13 in der vergangenen Woche gegen Haar bereits nach nicht einmal zwei Innings beendet. Hier muss sich Szalay wohl etwas Neues einfallen lassen. Dafür kehrt vermutlich Catcher Reangelo Beaumont in die Mannheimer Startformation zurück. bol

