Zum Derby in die Pfalz

Ladenburg/Schriesheim. Bereits am Feiertagswochenende kommt es in der 2. Ringer-Bundesliga Süd zum einzigen Doppelkampftag der Saison. Dabei reist die RG Kurpfälzer Löwen am Samstag zum VfK Schifferstadt (19.30 Uhr, Wilfried-Dietrich-Halle), am Montag empfängt sie um 15 Uhr die Wrestling Tigers Rhein-Nahe in der Ladenburger Lobdengauhalle. In Schifferstadt treffen zwei siegreiche Teams vom Saisonauftakt aufeinander.

Der VfK hat vor der Saison einige bekannte Gesichter zurückgeholt, darunter mit Denis Kudla (86 kg G) einen der besten deutschen Ringer der vergangenen Jahre. Der zweifacher Bronzemedaillen-Gewinner bei Olympia und Vize-Weltmeister von 2017 dürfte beim Aufsteiger aus Rheinland-Pfalz nur schwer zu bezwingen sein. Ähnliches gilt für den aktuellen ukrainischen WM-Dritten Vasyl Mykhailov (80 kg F). Schlüsselduelle dürfte es zwischen RG-Freistil-Trainer Houssein Alizadeh und Scott Gottschling (66 kg F) sowie dem Ukrainer Zielimkhan Dzihasov und dem Weißrussen Alexander Hushtyn (130 kg G) geben.

Die RG setzt – wie gegen den VfK – auch am Montag auf das Momentum aus dem Auftaktsieg: „Das war ein wirklich gutes Gefühl, dass die Jungs eine so gute Leistung gebracht haben“, betont Grecco-Trainer Attila Tamas. cg