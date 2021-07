Zum Auftakt zerrt das Wetter an den Nerven

Mannheim. Über vier Stunden mussten sich die 680 Zuschauer in Geduld üben. Doch um 18.30 Uhr feierte Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer nach langer Regenpause dann doch noch seine Premiere für Grün-Weiss Mannheim und steuerte einen ungefährdeten Sieg zum Auftakterfolg gegen den chancenlosen Aufsteiger Blau-Weiß Neuss bei. Nach den Einzeln führte Grün-Weiss bereits mit 4:0. Die abschließenden Doppel waren bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet.

In einem ungleichen Duell gegen den Belgier Julian Cagnina setzte sich Koepfer mit 6:0, 6:1 in nur 42 Minuten Spielzeit durch. Der 27-Jährige spielte hochkonzentriert, musste aber nur ansatzweise sein ganzes Können unter Beweis stellen. „Ich habe besser gespielt als ich gedacht habe, einen guten Start erwischt und von da an ging es von alleine. Ich habe gut aufgeschlagen und mit viel Selbstvertrauen gespielt“, analysierte der Neuzugang seinen Sieg auf dem Center Court.

Zuvor hatte an selber Stelle Spitzenspieler Dusan Lajovic im ersten Spiel der Saison seinen serbischen Landsmann Nikola Milojevic deutlich mit 6:2 und 6:2 besiegt, ehe der Regen einsetzte und Prognosen über die Fortsetzung der Partie unter freiem Himmel unmöglich machten. Mit seiner starken Vorhand dominierte Lajovic den Neusser nach belieben. „Es sah einfach aus, denn ich habe früh die Kontrolle im Match übernommen. Ich bin glücklich, in zwei Sätzen gewonnen zu haben. Dadurch können die anderen Jungs etwas entspannter auf den Platz gehen“, sagte der 31-Jährige nach dem Sieg im Schnelldurchgang. Nach nur 64 Minuten durfte Lajovic den Platz wieder verlassen und kam damit noch vor der Regenunterbrechung um 14.30 Uhr trocken in der Kabine an. Gerald Melzer hatte es in seinem Parallelspiel schon etwas schwieriger. Gegen den Spanier Javier Barranco Cosano gelang nach der vierstündigen Unterbrechung dennoch ein souveräner Sieg.

Lenz setzt den Schlusspunkt

„Es war etwas nervig, so lange in der Kabine zu sitzen und auszukühlen, aber dafür bin ich lange genug dabei“, brachte die Zwangspause den Österreicher nicht wirklich aus seinem Rhythmus. Für Melzer, der seit zwölf Jahren im Club ist, war es ein lange herbeigesehnter Einsatz. „Es tat unglaublich gut, wieder hier zu sein. Die letzten drei Jahre waren sehr schwierig für mich. Für mich ist das immer eine Herzensangelegenheit“, freute sich Melzer nach seinem letzten Auftritt 2018 wieder einen Erfolg beizusteuern.

Den Schlusspunkt setzte ebenfalls ein Neuzugang. Julian Lenz rang den 36-jährigen Ex-Weinheimer Luca Vanni in drei Sätzen nieder – und das auf zwei verschieden Plätzen. Bis zum Stand von 5:6 im zweiten Satz auf Asche, dann nach der nächsten Regenunterbrechung in der Halle. Im Match-Tiebreak hatte der 28-jährige Lenz gegen den Routinier Vanni die besseren Nerven und entschied den dritten Satz mit 10:4 für sich und Grün-Weiss, gleichbedeutend mit dem ersten Saisonsieg. „Das heute waren erschwerte Bedingungen. Mit dem nicht verwandelten Matchball im zweiten Satz und dann in der Halle weiterzuspielen. Dann habe ich aber nahezu perfekt im Tiebreak gespielt.“

Am Sonntag (11 Uhr) empfängt Grün-Weiss den TuS Sennelager, die zum Auftakt mit 1:5 gegen den Gladbacher HTC baden gingen. Im Einzel wird wieder Dominik Koepfer mit dabei sein, der im Anschluss zum Turnier in Hamburg reisen wird.