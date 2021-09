Zum Auftakt das Derby

Viernheim. Nach dem Saisonauftakt in der Regionalliga geht es nun auch in der Bundesliga Südost und der nordbadischen Oberliga los. Das Highlight des Wochenendes ist dabei zweifellos das nordbadische Derby zwischen Aufsteiger SRC Viernheim und der RKG Reilingen/Hockenheim. Die durch Corona-Auflagen begrenzten 650 Zuschauerplätze in der Viernheimer Waldsporthalle werden sicherlich voll besetzt sein, wenn der Deutsche Mannschaftsmeister von 1982 mit seinem neuformierten Team gegen hochmotivierte Gastgeber antritt.

SRC-Trainer Michael Böh weiß um die Stärken der Mannschaft seines Kontrahenten Wolfgang Laier, baut aber seinerseits auf seine Truppe mit jungen Sportlern aus der Region mit denen man vor knapp zwei Jahren furios den Aufstieg gemeistert hatte. Kampfbeginn ist am Samstag um 19.30 Uhr.

In der Regionalliga muss der KSV Schriesheim fast bis zur Schweizer Grenze fahren, um sich mit dem KSV Rheinfelden zu messen. Beide Teams kassierten am ersten Kampftag Niederlagen, daher wäre für die Bergsträßer ein Erfolg schon sehr wichtig, um nicht schon früh in Bedrängnis zu geraten. Mit einem Auswärtserfolg aus dem ersten Kampf im Rücken kann sich der ASV Ladenburg vor eigenem Publikum gegen den KSV Tennenbronn präsentieren. Die Mannschaft von Hossein Alizadeh möchte auch gegen die Staffel aus dem Schwarzwald punkten und hofft auf die Unterstützung möglichst vieler Fans in der Lobdengauhalle (Samstag, 20 Uhr)

Mit zwei Begegnungen in der Gruppe A startet die Oberliga. Hier kommt es gleich zu Beginn zum Aufeinandertreffen der favorisierten Teams des SV Germania Weingarten und des KSC Graben-Neudorf. TP

