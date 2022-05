Zum Abschied eine herbe Klatsche

Kirchzell. Zum letzten Spiel in der 3. Liga der Handballer reiste der TVG Großsachsen mit einem ausgedünnten Kader an – und der war gegen von Beginn an furios aufspielende Kirchzeller dann auch chancenlos. Am Ende hieß es 27:44 (14:23) aus Sicht der Bergsträßer, die sich somit mit einer empfindlichen Klatsche in die BW-Oberliga verabschiedeten.

Kirchzell rettete sich hingegen mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen auf den letzten Drücker und feierte nach Abpfiff entsprechend den Klassenerhalt. Gemeinsam mit dem TVG müssen die TGS Pforzheim und der TV Plochingen absteigen. Alle drei Mannschaften werden sich in der nächsten Saison in der BaWü-Oberliga wiedersehen. Aus der Nachbarstaffel erwischte es mit der TSG Söflingen und dem TuS Blaustein zwei weitere Teams aus Baden-Württemberg, die nun den Gang in die Oberliga antreten müssen.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Von Beginn an drückte Kirchzell mächtig aufs Tempo und wollte nichts dem Zufall überlassen. Großsachsen geriet früh in Rückstand, und spätestens beim 16:8 (20.) war klar, wer das Feld als Sieger verlassen würde. Großsachsen mühte sich zwar, war aber im Angriff zu zahnlos und die Abwehr war lückenhaft. Ein Lichtblick war, dass Marcel Spindler aus der zweiten Mannschaft noch einmal Drittligaluft schnuppern durfte und sich auch gleich mit zwei Toren in die Torschützenliste eintrug.

Nach dem Wechsel machte der TVK da weiter, wo er aufgehört hatte, am Ende kassierte Großsachsen die höchste Schlappe in seiner Drittliga-Geschichte. Mit 30 Saisonspielen steht dem TVG in der BW-Oberliga künftig eine Mammut-Saison bevor, die im Hintergrund auch mit Blick auf die Kaderzusammenstellung bereits fleißig vorbereitet wird.

TVG Großsachsen: Lieb, Mangold; Schüler (4), König (2), Jörres (3), Burkard (2), Kadel (6), Spindler (2), Seganfreddo (1), Buschsieper (6/2), Brestrich (1). hm/red