Zufriedenheit bei der TG Mannheim

Mannheim. Vor einem Jahr fand der Auftakt der Turnerinnen-Bundesliga in Mannheim noch ohne Publikum statt. Diesmal war es in der GBG-Halle unter klaren Corona-Regeln zugelassen und brachte die vermisste Atmosphäre zurück. Wie 2020 hatten jedoch fast alle Turnerinnen eine lange Wettkampfpause hinter sich, fehlende Routine machte sich denn auch in allen acht Riegen bemerkbar. Sogar beim vielfachen deutschen Meister MTV Stuttgart. Dennoch dominierte der ohne seine Stars Eli Seitz und Kim Bui und mit einer Mischung aus Jugend und Erfahrung angetretene MTV das Feld und meldete mit 200,65 Zählern Anspruch auf den nächsten Titel an. Obwohl mit zwei WM-Kandidatinnen besetzt, war der TSV Tittmoning (2./192,00) keine echte Herausforderung. Und ohne Olympiastarterin Sarah Voss wurde auch das TZ DSHS Köln nie gefährlich (3./185,55).

Ihr Soll erfüllt haben dagegen die Mädels der TG Mannheim, die mit dem Ziel Klassenerhalt in die Erstliga-Runde starteten und mit Rang sechs (178,30) hinter dem SSV Ulm (4./184,85) und der TG Karlsruhe-Söllingen (5./183,90) auch recht zufrieden waren. Dahinter landeten die KTG Hannover (171,75) und der SC Dresden (171,50). „Wir wollten nicht Letzte werden, liebäugelten mit einem Rang zwischen fünf und sieben – genau das haben wir erreicht“, sagte Cheftrainerin Alina Korrmann, die zusammen mit Kollegin Narina Kirakosjan das neben Dresden jüngste Team der Liga betreute. „Es war okay, aber wir haben auch noch Luft nach oben“, gab der Auftritt der TGM-Riege Zuversicht für die nächsten beiden Wettkampftage.

Eine tadellose Vorstellung bot die 14-jährige Janoah Müller, die als Sechste mit 48,80 Punkten sogar mit den WM-Kandidatinnen Emma Malewski (Tittmoning) und Aiyu Zhu (Köln) mithalten konnte (beide Vierte/48,95). Lea Marie Quaas (Tittmoning/48,40), die Siegerin der ersten WM-Qualifikation, lag sogar hinter Müller. Allerdings ließ das Trio noch viele Wünsche offen und verpasste die WM-Norm (51 Punkte) deutlich.

Müller – auch Mitglied des Juniorinnen-Nationalkaders – turnte ohne großen Patzer, überzeugte am Sprung (13,25), Balken (12,20) und Boden (12,40), hatte nur am Barren kleine Unsauberkeiten (10,95). Pechvogel an diesem Gerät war die 12-jährige Erstliga-Debütantin Line Mayer, die bei einem Element am oberen Holm ihr Riemchen verlor, so keinen festen Griff mehr hatte und ihre Übung abbrach. „Sie war völlig durch den Wind“, tröstete Korrmann den unglücklichen Neuling. „Dafür waren die 8,80 Punkte noch super.“

Nach langer Verletzungspause und einem wettkampflosen Jahr meldeten sich Julia Goldbeck (13 Jahre/44,10) und Alessia Heuser (14 Jahre, zwei Geräte/22,45) zurück. Die 13-jährige Camilla Eberle steuerte drei Geräte bei (32,45), die beiden 18-jährigen Muriel Klump (ausdrucksstark am Boden/11,05) und Laeticia Gloger jeweils eines.