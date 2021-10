Zu viele individuelle Fehler beim VfR II

Mannheim. Der SV Enosis kann doch noch gewinnen. In Friedrichsfeld holte das bisherige Schlusslicht der Fußball-Kreisliga den ersten Dreier und gab die Rote Laterne an den SC Reilingen weiter. Der verlor das zweite Kellerduell bei der SG Hemsbach. An der Spitze hat sich Viernheim mit sechs Zählern abgesetzt.

VfR Ma. II – Rheinau 4:5 (2:3)

Die junge Mannschaft des VfR Mannheim hat sich wieder einmal selbst geschlagen. Denn nach tollem Beginn machten die Rasenspieler zu viele individuelle Fehler, die der SC Rot-Weiß Rheinau eiskalt nutzte.

Leutershaus. – Wallstadt 2:0 (0:0)

Gegen den Tabellenzweiten SpVgg Wallstadt war der FV Leutershausen das bessere Team. Die Bergsträßer standen kompakt, ließen kaum Aktionen der SpVgg zu und machten zur richtigen Zeit die Tore.

Hockenheim – Neckarau 1:1 (0:0)

In einem ausgeglichenen Spiel hatten sowohl der FV Hockenheim als auch der TSV Neckarau gute Möglichkeiten, doch beide Torhüter vereitelten eine größere Ausbeute.

Lindenhof – Hochst. Türk. 1:1 (0:0)

Der MFC Lindenhof vergab zu Beginn einen Elfmeter (5.), doch danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Hochstätt Türkspor ging nicht unverdient in Führung, aber der MFC glich noch aus.

Ladenburg – Plankst. 2:2 (1:2)

In einem hochklassigen und spannenden Spiel hätte der FV Ladenburg aufgrund der vielen Torchancen nach dem Wechsel auch einen Sieg verdient. Die TSG Eintracht kam zwar besser in die Partie, doch der FVL kämpfte sich zurück.

Hemsbach – Reilingen 3:2 (0:0)

Der Jubel der SG Hemsbach über den etwas glücklichen Erfolg war riesig. Dabei war die Kellerpartie gegen den SC Reilingen bis zur 84. Minute uninteressant. Doch dann ging es Schlag auf Schlag, auch die Gäste hätten gewinnen können.

Viernheim – Ilvesheim 2:1 (1:1)

Der TSV Amicitia Viernheim ließ sich trotz der Roten Karte für Philipp Haas (55.) nicht aufhalten und bestimmte auch in Unterzahl das Spiel gegen die SpVgg Ilvesheim.

Gartenstadt – Schwetz. 2:1 (2:0)

Die niveauarme Partie gegen den KSC Schwetzingen gewann der VfB Gartenstadt glücklich. Beide Teams hatten zwar Chancen, verwerteten aber nur wenige.

Friedrichsfeld – Enosis 0:4 (0:1)

Der SV Enosis meldete sich zurück und profitierte beim ersten Saisonsieg vom Viererpack seines Torjägers Kyriakos Papadopoulos. Die Friedrichsfelder Germanen waren im selbst ernannten Schlüsselspiel desolat und ließen jegliche Kreisliga-Tauglichkeit vermissen.