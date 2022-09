Zu viele Gegentore

Mannheim. Im Pokal hui, in der Liga pfui. So lautet derzeit die Devise beim MFC Phönix Mannheim in der Fußball-Kreisklasse A II. Im Kreispokal hat der Club vom Herrenried den starken Kreisligisten FV 1918 Brühl II ausgeschaltet (3:2 n.V.) und zudem dem VfR Mannheim II 120 Minuten Parli geboten (4:6 n.V.). In der Liga wartet der MFC allerdings nach vier Partien noch immer auf den ersten Sieg. „In den letzten beiden Spielen (jeweils 2:2, Anm. d. Red.) hatten wir etwas Pech. Diese Partien hätten wir auch gewinnen können“, sagt Trainer Nenad Kuko und lässt keine Spur von Panik aufkommen. „Wir können stark auftreten, das haben wir im Pokal gezeigt. Insgesamt fehlt uns noch etwas die Konstanz.“

Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit wurde der Kader qualitativ aufgewertet und in der Breite besser bestückt. Beim jüngsten 2:2 bei der SG Hemsbach egalisierten die Kuko-Schützlinge im letzten Spieldrittel einen 0:2-Rückstand. „Unsere Neuzugänge haben sich super integriert. Wir können jetzt auch reagieren und frischen Wind von der Bank bringen“, freut sich Kuko über die neuen Optionen.

Einziges Manko beim MFC Phönix ist derzeit noch die Menge an Gegentoren. Drei sind es derzeit im Schnitt pro Partie – zu viel für einen Club, der sich selbst dazu ausgerufen hat, an der Spitze mitspielen und die Top-Clubs ärgern zu wollen. „In der Abwehr sind wir eigentlich gut besetzt, es schleichen sich aber Unkonzentriertheiten ein“, hat Kuko festgestellt. Diese will er aber schnellstmöglich in den Griff bekommen, so dass sich seiner Meinung nach „in den nächsten fünf, sechs Spielen zeigen wird, wo die Reise hingeht.“ Die unmittelbare Aufgabe steht gegen den Aufsteiger TSV 47 Schönau an, der bereits zwei Siege auf dem Konto hat und auf einem soliden zehnten Tabellenplatz steht. „Wir werden sie als Aufsteiger sicher nicht unterschätzen, spielen aber zuhause mit breiter Brust und wollen gewinnen“, sagt Kuko. wy