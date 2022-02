Zu viele Fehler beim deutschen Comeback

Heidelberg. Die deutsche 15er-Rugby-Nationalmannschaft hat ihr erstes Heimspiel seit ziemlich genau zwei Jahren in Heidelberg knapp verloren. Im dritten Spiel der Rugby Europe Trophy 2021/2022 unterlagen die personell angeschlagenen Schwarzen Adler um Nationaltrainer Mark Kuhlmann den favorisierten Championship-Absteigern aus Belgien am Ende mit 26:33 (16:19). Dabei war es in der Nachspielzeit Kicker Edoardo Stella, der dem deutschen Team mit einem erfolgreichen Straftritt immerhin den defensiven Bonuspunkt für eine Niederlage mit sieben oder weniger Punkten sicherte. Am 19. März geht es für die Adler dann in Heusenstamm weiter. Dort heißt der nächste Gegner Schweiz, bevor in Neckarsulm das Heimspiel-Triple am 16. April gegen die Ukraine komplett gemacht wird.

„Man hat schon gesehen, dass wir gar nicht so weit weg sind von den Belgiern. Am Ende waren es eine Handvoll vermeidbare Fehler, die uns leider immer wieder unter Druck gesetzt haben“, bilanzierte Coach Kuhlmann. „Ich habe gesagt, dass wir Punkte von den Belgiern nicht verhindern können, und so war es auch. Aber wir haben auch gut punkten können. Was wir aus so einem Spiel auch mitnehmen, ist viel Erfahrung, die diesem jungen Team auf internationalem Niveau eben noch fehlt. Ich denke aber, auf die Leistung heute können wir für die anstehenden Spiele gegen die Schweiz und die Ukraine durchaus aufbauen.“

Stella eifrigster Punktesammler

Die Deutschen brachten früh die ersten Punkte auf das Scoreboard, nutzten gleich die erste Chance per Straftritt durch Edoardo Stella (3.). Belgien testete in den ersten Minuten mit einigen Stürmer-Läufen die DRV-Defensive an, die auch ganz gut standhielt. Aber mit ihrem starken offenen Sturmspiel bestimmten die Gäste das Geschehen und schafften so auch den ersten erhöhten Versuch zum 3:7 (11.).

Deutschland tat sich zunächst schwer, in die Nähe des gegnerischen Malfelds zu kommen, zum 6:7-Anschluss musste erneut ein Straftritt Stellas herhalten (25.). Doch Belgien hatte direkt eine Antwort parat. Am Ende war es Matias Remue, der durchbrach und noch auf Maximilien Hendrickx ablegte, der den Versuch legte (27.). Erneut Stella per Straftritt hielt Deutschland in Schlagdistanz (31.) und nur zwei Minuten später gelang den Deutschen dann auch der erste Versuch durch Zinzan Hees, den Stella zur 16:14-Führung erhöhte (33.). Doch noch vor der Pause holte Belgien die Führung zurück und ging mit einem 19:16-Vorsprung in die Kabine.

Schlechter Start für die DRV XV in die zweite Hälfte: Der Ankick wurde nicht gefangen, aus dem fälligen Gedränge für Belgien kam der Ball heraus, und nur zwei Pässe später hatte Viktor Pazgrat eine Lücke, die er zum nächsten erhöhten Versuch nutzte (42.). Doch die Schwarzen Adler schüttelten das schnell ab, hielten mit einem erhöhten Versuch von Justin Renc mit 23:26 (49.) den Anschluss. In der Folge erhöhte Belgien den Druck schob den Ball nach einer Gasse im Paket über die Linie zum erhöhten Versuch. Danach ließen die Belgier nicht mehr viel zu, hielten die Deutschen mit sicheren Kicks vom eigenen Malfeld entfernt. Auf der anderen Seite waren die deutschen Kicks nicht zwingend genug. Dennoch kam die DRV-15 noch einmal zu einem Straftritt, den Stella in der Nachspielzeit zum 26:33-Endstand verwandelte. red