Zu spät aufgewacht

Mannheim. Mit 1:3 (0:2) haben die Damen des Feudenheimer HC in der 2. Feldhockey-Bundesliga Süd beim Mitfavoriten Rüsselsheimer RK verloren. Allerdings wäre für das Team von FHC-Coach Christian Wittler sogar Zählbares drin gewesen, hätten die Mannheimerinnen von Beginn an so gespielt wie in Hälfte zwei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In der ersten Halbzeit machen wir zu viele einfache Fehler. Nach dem frühen 3:0 zu Beginn der zweiten Hälfte waren wir danach allerdings das bessere Team“, sagte Wittler, der aber nur noch den Ehrentreffer von Luisa Höfling-Conradi zum 3:1 (42.) bejubeln konnte, nachdem der RRK bis zur 31. Minute für eine Vorentscheidung gesorgt hatte. and