Zimmermann spielt die Hallen-EM

Mannheim. Schon jetz hat der Deutsche Hockey-Bund (DHB) den Damenkader für die Hallen-Europameisterschaft 2022 in Hamburg (12. bis 16. Januar) bekanntgegeben. Für die Heim-EM ist dabei auch Olympiateilnehmerin Sonja Zimmermann nominiert. Die 22-jährige hatte aufgrund eines Auslandssemesters in Frankreich die Feld-Hinrunde beim CA Montrouge gespielt, wird nun aber in der am 27./28. November beginnenden Hallenhockey-Bundesliga wieder für den Mannheimer HC auflaufen.

Ihre MHC-Clubkameradin Charlotte Gerstenhöfer wurde für die EM in Hamburg als Nachrückerin im Verletzungsfall nominiert und steht auf Abruf. and