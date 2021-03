Wiesloch. In seiner sechsten Amtszeit als Präsident des Badsichen Fußball-Verbands (bvf) feiert Ronny Zimmermann (Bild) am Freitag passenderweise seinen 60. Geburtstag. Vor 26 Jahren übernahm Zimmermann das erste Mal ein Ehrenamt im bfv. Als studierter Rechtsanwalt leitete er den Satzungsausschuss. Sechs Jahre später, im Jahr 2001, wurde er zusätzlich Vizepräsident. 2004 beendete er diese beiden Tätigkeiten und steht seither als Präsident an der Spitze des Verbandes.

Zusätzliche Verantwortung übernimmt Zimmermann seit 2013 als Vizepräsident des DFB, wo er nach seiner zweiten Wiederwahl 2019 nun für die Bereiche Schiedsrichter und Jugend zuständig ist. Zimmermann lebt mit Frau und Tochter in Wiesloch, wo er auch neben seiner Fußball-Ehrenämter seine Anwaltskanzlei betreibt. red (Bild: bfv)