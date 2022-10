Zeit für echte Typen beim SVW

Mannheim. Dass sich nach dem 0:5 in Osnabrück beim SV Waldhof auch personell etwas ändern musste, war klar. Dass es nun aber ausgerechnet Daniel Keita-Ruel in die Startformation spülen würde, war für Außenstehende dann aber doch etwas überraschend, da es zuletzt immer nur für Einwechslungen reichte. In Verbindung mit einem dahinter etwas zurückgezogenen Dominik Martinovic auf der rechten Seite hatte dieser Schachzug von Trainer Christian Neidhart dann aber durchaus seinen Anteil am Derby-Sieg gegen den Südwest-Rivalen 1. FC Saarbrücken.

„Jetzt war nach dem Osnabrück-Spiel einfach der Zeitpunkt da, wo wir sagen: Wir hauen Keita vorne rein“, wollte der Coach einerseits „Typen“ wie den zweitliga-erfahrenen Angreifer oder den erneut kompromisslosen Gerrit Gohlke in der Innenverteidigung, andererseits füllte Keita-Ruel die ihm zugedachte Rolle bestens aus. Schließlich fehlte dem SVW zuletzt ein Stürmer, der Bälle behaupten konnte, seinen Körper entsprechend einsetzt und auch das Auge für den aufrückenden Nebenmann hat. Zwar gelang natürlich nicht alles auf Anhieb, aber die Waldhof-Offensive beschäftigte die gegnerische Abwehr so zumindest viel intensiver als zuletzt. Auch Dominik Martinovic profitierte von der neuen Konstellation – wie bei seinem Treffer zum 1:0, als er aus einer etwas zurückgesetzteren Position mit Tempo in den freien Raum starten konnte.

„Das hat er gut gemacht“, lobte Martinovic die Ballbehauptung Keita-Ruels- „Ich habe dann versucht, tief zu gehen, das hat gut geklappt. Er ist ein sehr guter Spieler – auf und neben dem Platz und tut uns gut“, sagte der Siegtorschütze über den Ex-Sandhausener, der auch beim Pressing Ausdauer bewies und Luft für mehr als die ihm zuvor zugedachten 60 Minuten hatte. Diese Option dürfte der Waldhof-Offensive neue Möglichkeiten geben, die nun auch auswärts endlich einmal in Fahrt kommen muss. „Wir sollten jetzt eben auch auswärts schauen, dass wir wieder mal punkten“, meinte Martinovic. th