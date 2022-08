„Wollen alles klar machen“

MANNHEIM. Die Mannheim Tornados haben sich am vergangenen Wochenende einen Vorteil im Kampf um den Verbleib in der Baseball-Bundesliga Süd erkämpft. Die beiden Erfolge in den Play-downs gegen die Ulm Falcons bescherten den Wirbelwinden den Sprung auf Platz sechs. Nun wollen Tornados-Spielertrainer Juan Martin und sein Team diese Platzierung bis zum Schluss verteidigen. Denn der Siebtplatzierte aus den Playdowns muss gegen den Verlierer der Aufstiegsspiele (Balham Boars gegen Hünsetten Storm) der Zweiten Bundesliga im Oktober eine Relegation bestreiten. „Wir wollen gegen Stuttgart am Samstag schon alles klar machen“, sagt Coach Martin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tornados haben aktuell eine Bilanz von 11:24 Siegen. Verfolger Tübingen Hawks hat drei Spiele mehr absolviert und steht bei 11:27 Erfolgen. Die Mannheimer müssen am Samstag ab 12 Uhr zweimal bei den Stuttgart Reds antreten, die mit der Bilanz von 23:14 Siegen den Ligaverbleib längst sicher haben. Die Tübinger treffen zeitgleich zu Hause zweimal auf die Ulm Falcons, die abgeschlagen Schlusslicht sind und bereits als Absteiger feststehen. Ende August spielen die Tornados noch zweimal gegen Ulm. „Aber da werden ich und viele andere Spieler nicht da sein, deshalb will ich mit zwei Siegen gegen Stuttgart einem Endspielszenario entgehen“, sagt Martin. bol