Wörner und End feiern DM-Titel

Ladenburg. Bei den Deutschen Meisterschaften der B-Jugend in Ladenburg (Freistil) und Torgelow (griechisch-römisch) haben die Talente des Nordbadischen Ringerverbands Erfolge erzielt. Gingen vor ein paar Wochen noch die Klassiker bei der A-Jugend leer aus, als im Freistil zweimal Bronze heraussprang, waren die Vorzeichen diesmal vertauscht.

Die Trainer Michael Böh und Heiko Schweikert holten in Mecklenburg-Vorpommern mit nur sieben Startern zwei Titel und eine Bronzemedaille. In der Länderwertung landete das Team mit 29 Punkten auf einem guten sechsten Platz. Herausragend waren die Leistungen von Lenny Wörner (RKG Reilingen/Hockenheim), der Gold in der Klasse bis 35 kg gewann, und von Noah End (SVG Nieder-Liebersbach), der in der Klasse bis 41 kg siegte. Abgerundet wurde der Erfolg durch die Bronzemedaille von Laurenz Hilverling (Weingarten/Klasse bis 80 kg). T.P.