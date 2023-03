Mannheim. „Wir steigen auf, und zwar direkt. Wir sind die stärkste Mannschaft der Liga und haben es komplett selbst in der Hand“, formuliert Luka Stanisic eine klare Kampfansage an die Konkurrenz. Der Goalgetter von Srbija Mannheim strotzt nur so vor Selbstvertrauen und blickt auf hochgradig erfolgreiche Wochen mit seinem Verein zurück. Mit einer langanhaltenden Siegesserie stürmte Srbija bis an die Tabellenspitze der Kreisliga, die zuletzt allerdings wieder nach Rheinau ging. Der Grund: Die Mannschaft von Stanisic verlor gegen die abstiegsbedrohten Oftersheimer mit 0:1.

„Uns war klar, dass nach zwölf Siegen am Stück irgendwann der Tag kommt, an dem nichts läuft – das war so ein Tag. Wir haben das Tor nicht getroffen, hätten sonst dieses Spiel auch deutlich gewinnen können. Mittlerweile haben wir die Partie abgehakt“. Dafür hatte der Tabellenzweite auch genügend Zeit. Nach der Oftersheim-Niederlage war Srbija am vergangenen Wochenende spielfrei, verlor dadurch die Ligaspitze. „Wir haben das nicht so registriert. Uns ist allen klar, dass Rheinau ein Spiel mehr hat. Die Tabellenkonstellation wird sich in den kommenden Wochen schon wieder regeln. Das wird jetzt für uns die entscheidende Phase“. Stanisic und seine Teamkollegen haben gleich vier Partien innerhalb kürzester Zeit vor der Brust. Den Auftakt macht am Sonntag ein Auswärtsspiel in Wallstadt. Die Mannschaft von Trainer Michael Wagner ist aktuell der Schrecken der Kellerkinder. Erst zerlegte Wallstadt den Letzten aus Hockenheim mit 6:2, zuletzt dann das identische Ergebnis in Friedrichsfeld. „Wallstadt ist immer wieder ein unangenehmer Gegner. Da kommt etwas auf uns zu“. Schon im Hinspiel trotzten die Wallstädter Srbija ein Unentschieden ab wollen erneut ein Stolperstein sein.

Doch auch die SpVgg dürfte gewarnt sein, Srbija reist mit der besten Offensive der Liga an: Toptorjäger Milos Stankovic (23 Tore), Stanisic selbst (14) und Aleksandar Mitrovic sind ein brandgefährliches Trio.

„Die ganze Mannschaft ist perfekt eingespielt. Wir haben eine gute Mischung zwischen jungen Spielern und erfahrenen Leuten“, lobt Stanisic seine Teamkollegen und erkennt in seiner Mannschaft das gewisse Etwas: „Wir sind wie eine Familie. Trotz Erstliga-Spielern aus Serbien im Team haben wir keine Stars. Dieser enorme Zusammenhalt ist unser großes Plus“. bah