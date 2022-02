Mannheim. Als Tabellenzweiter gehen die Eishockey-Frauen der Mad Dogs Mannheim am Wochenende in die letzten beiden Spiele der Bundesliga-Hauptrunde. Beim Tabellendritten EDCD Memmingen Indians geht es am Samstag (17.15 Uhr) und Sonntag (12.15 Uhr) darum, Platz zwei und damit das Heimrecht in dem am 26. Februar beginnenden Play-off-Halbfinale zu verteidigen.

„Wir spielen auf Sieg“, sagt Cheftrainer Randall Karsten (Bild). Worte, die vor ein paar Jahren noch vermessen geklungen hätten. Doch mittlerweile sind die Schwarz-Gelben in der Lage, den drei Top-Teams, die zuletzt das Geschehen in der Fraueneishockey-Bundesliga bestimmten, Paroli zu bieten. So hat man Titelverteidiger ESC Planegg-Würmtal ebenso geschlagen, wie den letztjährigen Hauptrundensieger ERC Ingolstadt. Nur gegen Memmingen warten die Kurpfälzerinnen noch auf ihren Premierensieg – und der soll nun am Wochenende kommen. Bei den beiden Spielen im Allgäu würde den Mad Dogs schon ein Sieg nach 60 Minuten reichen, um Platz zwei zu verteidigen.

© Marcel Tschamke

Das damit verbundene Heimrecht ist ein erstrebenswertes Ziel, weil die Play-offs bei den Damen erstmals im Modus „Best-of-Five“ ausgespielt werden. „Ein fünftes Spiel in der Halbfinalserie wäre unter der Woche am 9. März, da wäre es natürlich gut, das daheim zu haben“, sagt Mad Dogs Teammanager Dirk Clauberg . and (Bild:Tschamke/red)

