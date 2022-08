„Wir sind ein Kind der Oberliga“

Mannheim. Der ehemalige Waldhof-Kapitän Hassan Amin, Nicolas Jüllich, Richard Weil oder Robin Szarka – die Liste der namhaft klingenden neuen Namen, mit denen der VfR Mannheim am Sonntag beim FCA Walldorf II in die neue Verbandsliga-Saison startet, ließe sich sogar noch fortsetzen. Die Zielsetzung bei den Rasenspielern ist deshalb eindeutig der Aufstieg, wie auch VfR-Präsident Boris Scheuermann im Interview bestätigt.

Herr Scheuermann, wenn man sich die jüngsten Verpflichtungen des VfR anschaut, könnte man meinen, die Rasenspieler hätten im Rhein-Neckar-Stadion eine Öl-Quelle angestochen. Wir erklären sie Außenstehenden diese beachtliche Transferoffensive?

Spieler wie Ex-Profi Ali Ibrahimaj stehen für die große individuelle Klasse im Kader des VfR Mannheim, der am Wochenende als Mitfavorit in die Saison geht. © Berno Nix

Boris Scheuermann: Da sind mehrere positive Faktoren zusammengekommen. Mit unserem neuen Hauptsponsor SI Trading, bei dem mit Ali Ibrahimaj auch ein Spieler von uns involviert ist, gab es ein neues Netzwerk und zudem möchte SI Trading ehemaligen Profi-Sportlern den Weg ins Berufsleben ebnen. Das hat für einige Jungs eine große Rolle gespielt, wobei weitere Verpflichtungen auch über eine andere Schiene möglich wurden.

Können Sie das an einem Beispiel festmachen?

Scheuermann: Wir haben auf diese Weise insgesamt drei Spielern Ausbildungsplätze vermitteln können, zwei Spieler haben so Arbeitsplätze gefunden. Für viele Fußballer ist es eben schwer, nach der aktiven Karriere in die Berufswelt einzusteigen und wenn man den Spielern diese Möglichkeiten geben kann, dann ist das einfach ein Mehrwert, den andere Vereine so vielleicht nicht bieten können.

Mit diesem Personal wird der VfR Mannheim die Favoritenrolle in der Verbandsliga annehmen müssen oder sehen Sie das anders?

Scheuermann: Wir stehen da nicht alleine, aber ja: Wir wollen hoch. Alles andere wäre falsches Understatement – wohlwissend, dass diese Aufgabe nicht einfach ist. Aber mit dieser Qualität im Kader kann das nur das Ziel sein.

Wen betrachten Sie als härteste Konkurrenten im Titelrennen?

Scheuermann: Der härteste Konkurrent ist sicher der SV Spielberg, weil die Mannschaft seit Jahren eingespielt ist und der ein oder andere starke Spieler noch dazugekommen ist. Heddesheim ist immer eine Größe und hat sich verstärkt. Auch die Absteiger mit Bruchsal und Walldorf II muss man beachten. Letztlich wird ein Feld von fünf sechs Mannschaften um den Aufstieg streiten und wir wollen da wieder ein gehöriges Wort mitreden.

Ist es überhaupt erstrebenswert, ein Oberliga-Heimspiel gegen den FC Rielasingen-Arlen gegen die Verbandsliga-Derbys mit Heddeesheim, Weinheim, Waldhof II oder Neckarau zu tauschen?

Scheuermann: Direkt in die Regionalliga kann man ja leider nicht aufsteigen (lacht). Aber im Ernst: Der VfR war ja schon immer ein Kind der Oberliga, wo wir sehr viele Jahre gespielt haben. Und die Oberliga betrachten wir weniger aus der Perspektive Gegner-Qualität, sondern eher als Schritt, um Richtung Regionalliga zu kommen. Dann wären wir auch für andere Spieler interessant. Dafür ist die Verbandsliga einfach zu tief und damit hätten wir auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Was die Gegner betrifft, wird es dann in der Regionalliga so richtig interessant. Aber wir wollen nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, sondern in die Oberliga hoch, uns dort etablieren – und dann muss man weiterschauen.

Wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht gelaufen?

Scheuermann: Die Tests standen unter dem Aspekt, dass sich hier eine komplett neue Mannschaft finden muss, aber ich sehe jetzt schon Abläufe und Mechanismen, die zusammenkommen. Auch mit den Ergebnissen waren wir zufrieden und im Pokalspiel gegen den Regionalligisten Walldorf waren wir lange auf Augenhöhe. Deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich.

Sie haben den gleichen Hauptsponsor wie der SV Waldhof. Wird der VfR zum Farmteam des SVW?

Scheuermann: Die personellen Verflechtungen über den Hauptsponsor sind zwar da, aber im Tagesgeschäft haben wir da keine großen Berührungspunkte.

Zuletzt wurde Ex-Trainer Gernot Jülich neben Hakan Atik in die Sportliche Leitung eingebunden. Wie gestaltet sich da die Struktur?

Scheuermann: Wir haben das einfach auf mehrere Schultern verteilt, weil wir gemerkt haben, dass die beruflichen Anforderungen sowohl bei unserem Sportvorstand Serkan Zubari, bei Hakan oder auch bei mir eben sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und wir da an Grenzen stoßen. Gernot Jüllich ist inzwischen im Ruhestand und kann sich beispielsweise um die ganze medizinische Betreuung kümmern und da Termine koordinieren. Das sind die Aufgaben klar verteilt und deshalb war es gut, hier noch jemanden dazuzunehmen. Und nachdem sein Sohn Nico jetzt auch bei uns spielt und Gernot Jüllich schon immer eine starke Verbindung zum VfR hat, passt das einfach gut zusammen.

Wo würden Sie den VfR Mannheim gerne in fünf Jahren sehen?

Scheuermann: Wie oft kann man nochmal in fünf Jahren aufsteigen? (lacht). Aber jetzt ohne Spaß: Wenn wir es in einem ersten Schritt schaffen, aufzusteigen und uns in der Oberliga zu etablieren, dann wollen wir in einem zweiten Schritt irgendwann mal die Regionalliga anstreben. Wie schnell so etwas funktioniert, ist heute schwer zu sagen. Da spielen schließlich viele externe Faktoren mit herein, die wir als Verein gar nicht bestimmen können. Für mich ist es wichtig, dass wir uns weiter kontinuierlich vorwärts entwickeln – sowohl in der Ersten Mannschaft als auch in der Jugend und im Gesamtverein. Wenn wir hier in den nächsten fünf Jahren überall Schritte nach vorne machen, bin ich schon zufrieden.