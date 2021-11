Mannheim. Der VfR Mannheim steht vor einem ganz wichtigen Spiel in der Fußball-Verbandsliga. Die Rasenspieler sind am Samstag, 14.30 Uhr, beim Tabellenzweiten ATSV Mutschelbach gefordert, der momentan vier Punkte vor dem VfR liegt. Sechs Zähler beträgt der Abstand zum Spitzenreiter SV Spielberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angreifer Benedikt Koep gibt sich selbstbewusst: „Wir wissen, dass wir alle Mannschaften in der Liga schlagen kann. Aber wenn wir nicht von Beginn an konzentriert sind, dann können wir auch gegen jeden Gegner in dieser Liga Punkte lassen.“ Das Wort Aufstieg will er nicht explizit in den Mund nehmen. „Jeder Spieler hat seine eigenen Ansprüche“, sagt der Ex-Waldhof-Angreifer, der zuletzt beim VfR mit großer Laufbereitschaft glänzte und sich sicher ist: „Wir haben in dieser Saison einen sehr starken Kader.“

Trainerwechsel abgehakt

Der für Außenstehende doch sehr überraschende Trainerwechsel beim VfR Ende Oktober von Ralf Schmitt zu Hakan Atik habe die Mannschaft mittlerweile abgehakt, sagt der 34-Jährige, der als Fitnesstrainer arbeitet. Koep macht klar: „Das gehört zum Geschäft. Der Übergang verlief eigentlich reibungslos. Hakan Atik ist schon vorher ganz nahe an der Mannschaft gewesen. Das Training, die Kommunikation – das passt alles sehr gut.“ Mit Blick auf den Samstag meint der Angreifer: „Wir haben positiven Druck. Aber wir müssen gewinnen. Das wissen wir.“

Der ATSV Mutschelbach stellt zusammen mit dem SV Spielberg und dem VfR die beste Defensive der Verbandsliga. Alle drei Mannschaften haben erst 13 Gegentreffer hinnehmen müssen. Der ATSV ist aber zudem offensiv mit 43 Treffern in 13 Partien ebenfalls das Nonplusultra. Die beiden erfolgreichsten Torschützen Christof Leiss und Jonas Malsam haben bereits jeweils neunmal getroffen. Doch auch der VfR verfügt über eine starke Offensive. Eben mit Koep und Ali Ibrahimaj, der in der laufenden Runde 13 der insgesamt 27 Treffer der Mannheimer erzielt hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir müssen versuchen, zu unserem Spiel zu kommen. Die Stimmung im Team ist sehr gut, wir haben gut trainiert, ich freue mich auf dieses Spiel“, sagt Koep.

Trainer Atik kann wieder auf Torwart Marcel Lentz bauen. Der Keeper kehrt nach seiner Roten Karte bei der Niederlage gegen den SV Waldhof II zurück. Allerdings ist noch nicht ganz sicher, ob Lentz auch in der Startelf steht.