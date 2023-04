Wiedersehen mit Jöhl

Heddesheim. Seit Februar leitet Tobias Maier die Geschicke des FV Fortuna Heddesheim II in der Fußball-Kreisklasse A2. Davor war der 2012 von der TSG Lützelsachsen in die Tabakgemeinde gewechselte Maier unter Ex-Coach Thomas Jöhl als Spieler und spielender Co-Trainer tätig. Nun trifft er mit dem FV Fortuna Heddesheim II im Spiel beim TSV Amicitia Viernheim II erstmals wieder auf seinen Mentor.

„Man schaut sich immer etwas von seinen Trainern ab. Thomas ist ein Trainer vom alten Schlag, der viel Wert auf Disziplin legt. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich habe das von ihm mitgenommen“, berichtet Maier. Abgesehen davon bringt der junge Vater aber auch seinen eigenen Stil ein, der in der Rückrunde bislang für Erfolg gesorgt hat. Sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen lautet die Ausbeute, die ihn zufrieden bilanzieren lässt: „Die Ergebnisse haben bis zuletzt gepasst. Man merkt aber auch, dass wir eine junge Mannschaft haben, die manchmal noch lernen muss.“

Vier Stammspieler fallen lange aus

Mit Kapitän Dennis Wetzel, Badou Sonko, Andre Lange und Joshua Hassanzadeh muss er derzeit vier Stammspieler ersetzen, die in dieser Runde voraussichtlich auch nicht mehr zum Einsatz kommen werden. „Da bricht natürlich eine Achse weg. Deshalb haben wir jetzt auch die jungen Akteure reingeworfen, damit sie Spielpraxis und Erfahrung sammeln“, erklärt Maier. Für die Partie in Viernheim braucht er hinsichtlich der Motivation auch keine großen Worte zu verlieren. „Die Jungs wollen ihrem Ex-Coach natürlich beweisen, dass sie sich weiterentwickelt und verbessert haben“, so Maier zur Ausgangslage.