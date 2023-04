Wieder Lust auf die Bundesliga

Mannheim. Zurück in der Eliteklasse: Die Softball-Damen der Mannheim Tornados spielen in dieser Saison wieder in der Bundesliga.

Ein Blick zurück: 2020 hatte das Team beschlossen, nicht mehr für die Beletage in Deutschland zu melden. Die Gründe lagen vor allem darin, dass mehrere Spielerinnen aus familiären und beruflichen Gründen kürzertreten wollten. Die Tornados-Damen, die in 21 Spielzeiten zuvor zwölfmal Deutscher Meister wurden, verbrachten die vergangenen drei Jahre in der Verbandsliga und setzten vor allem auf Talente. Erfahrene Spielerinnen wie Michelle Greim, Janina Lübken und Athina Zuber standen im Frühjahr 2020 mit Zweitspielrecht im Kader des Bundesligateams der Karlsruhe Cougars. Michelle Cewe folgte ihren Teamkolleginnen zum Saisonstart 2022. Parallel fungierten sie im Verbandsligateam als Spielertrainerinnen.

Trainer-Duo aus Georgia

Im vergangenen Jahr übernahm dann Lori Wenzel die Position der Cheftrainerin. Die 31-jährige US-Amerikanerin ist eine ehemalige Werferin der Tornados und feierte mit den Mannheimerinnen große Erfolge. Mittlerweile ist sie in der Region heimisch geworden. „Ich hatte in den vergangenen fünf Jahren aus beruflichen Gründen wenig Zeit für Softball, doch jetzt hatte ich wieder große Lust. Die Tornados haben mich gefragt und ich habe mich bereit erklärt“, sagt Wenzel, die betont: „Wir wollen wieder eine Top-Mannschaft in der Bundesliga werden.“

Mit Savannah Sloan hat Wenzel eine Co-Spielertrainerin, die vor allem in der Offensive für viele Runs sorgen soll. „Sie kommt wie ich aus dem US-Bundesstaat Georgia. Sie hat auch für die Tornados gespielt und ist eine Allroundern“, sagt die Wenzel.

Mit Susannah Anderson haben die Mannheimerinnen zudem eine weitere US-amerikanische Werferin verpflichtet. Sie spielte zuletzt beim Team von Boston College und steht den Tornados ab Mai zur Verfügung. „Wir sind eine Mischung aus älteren Spielerinnen, die bei den Tornados schon Bundesligaerfahrung gesammelt haben und jungen Akteurinnen, die sehr talentiert sind“, sagt Wenzel, die selbst ebenfalls noch ab und an als Werferin zum Einsatz kommen will. „Ich habe fünf Jahre nicht mehr gespielt, mal sehen, wie das wird“, sagt die Trainerin. Die Altersspanne der Tornados-Damen liegt zwischen 14 und 31.

Start gegen Stuttgart

Die Mannheimerinnen starten am Sonntag, 16. April, mit zwei Heimspielen (13 Uhr/15.30 Uhr) im Roberto-Clemente-Field gegen die Stuttgart Reds in die neue Spielzeit. Die weiteren Kontrahenten in der Bundesliga Süd sind die Freising Grizzlies, Karlsruhe Cougars, Regensburg Legionäre und die Tübingen Hawks. Der amtierende Deutsche Softball-Meister kommt unterdessen aus der Nord-Bundesliga: Die Bonn Capitals setzten sich in 2022 im Finale gegen die Wesseling Vermins, ebenfalls ein Team aus dem Norden, das auch diesmal zu den Titelkandidaten zählt, durch und holten ihren ersten Titel.

„Karlsruhe, Stuttgart und Freising sind vielleicht die Favoriten bei uns in der Bundesliga Süd, aber das Favoritenfeld wird sich erst nach einigen Wochen herauskristallisieren“, sagt Lori Wenzel, die betont: „Unsere Spielerinnen sind sehr motiviert, wir freuen uns, dass es bald wieder los geht.“