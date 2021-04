Wieder keine Qualifikation

Karlsruhe. Bereits vor einem Jahr war es nicht möglich, für die inzwischen abgebrochene Handballsaison 2020/21 eine ordnungsgemäße Qualifikation im Jugendspielbetrieb zu absolvieren. Für die kommende Runde fällt die Quali aufgrund der epidemiologischen Lage erneut aus. Dies teilten die Spieltechniker von Handball Baden-Württemberg (HBW) mit den drei angeschlossenen Landesverbänden Badischer Handball-Verband (BHV), Südbadischer Handballverband (SHV) und Handballverband Württemberg (HVW) mit.

AdUnit urban-intext1

„Die Mannschaften befinden sich seit Monaten nicht mehr im Training. Um verantwortungsbewusst zu handeln, müssen wir den Mannschaften auch einen Trainingsvorlauf einräumen, bevor es zu Qualifikationsspielen kommt“, meinte der Eppelheimer Harry Sauer, seines Zeichens Vizepräsident Spieltechnik im BHV. Der Vorsitzende des Landesausschuss Spieltechnik in HBW, Johannes Kern, erläuterte: „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Die aktuelle Lage lässt aber keine andere Entscheidung zu.“ Und Michael Roll, Vorsitzender des Verbandsausschuss Spieltechnik im HVW fügte an: „Bisher gibt es vom Land kein Signal, bis wann Kontaktsport in der Halle wieder erlaubt sein könnte.“

Da die Ausscheidungspartien über alle Ebenen vom Kreis/Bezirk bis zur Oberliga bis zum 30. Juni abgeschlossen sein müssten, wurde der Terminkorridor immer enger. „Aufgrund der Inzidenzen in ganz Baden-Württemberg sehen wir keinen zeitlichen Spielraum mehr“, begründet Ansgar Huck, Vizepräsident Spieltechnik im SHV, den erneuten drastischen Schritt. mj/ü