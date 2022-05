Und wieder gab es eine Niederlage für die Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga. Die Pfälzer verloren am Dienstagabend beim Aufstiegsaspiranten HSG Nordhorn-Lingen mit 23:28 (10:11). Die Friesenheimer haben bei noch fünf ausstehenden Saisonspielen noch sechs Pluspunkte mehr als der Ligadrittletzte TSV Bayer Dormagen und belegen den 14. Rang in der Liga mit 20

...