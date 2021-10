Wieder an die Hantel

Mannheim. Eine Woche noch, dann endet auch für die Gewichtheber die eineinhalbjährige Corona-Zwangspause. Die Landesligisten KSV Mannheim und TV Waldhof gehen unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in die neue Runde am 6. November. „Wir sind mehr als konkurrenzfähig“, erklärt Waldhof-Routinier André Disch. KSV-Präsident Hartmut Lehr macht hingegen klar: „Ursprünglich wollten wir freiwillig in der Bezirksliga melden, die ist aber nicht zustande gekommen.“

Die Pandemie hat beide Clubs und die gesamte Sportart hart getroffen, über Monate war kein Mannschaftstraining erlaubt, so dass sich die Heber individuell behelfen mussten. „Da wurden dann Kniebeugenständer im Wohnzimmer aufgebaut“, berichtet Disch. Und auch beim KSV war man kreativ: „An unseren Trainer Jürgen Sieth wurden Videos von Übungen geschickt, die er analysiert hat“, erzählt Lehr.

Den KSV trafen neben den angekündigten Abschieden von Thomas Schiller und Andreas Pawlow zusätzlich die Abgänge von Vera Huwe und David Boukroum. „Beide haben hier in Mannheim studiert, haben sich jetzt aber beruflich neu orientiert“, sagt Lehr, dem die Ausnahmeregelung des Verbandes entgegenkommt, auch nur mit vier Athletinnen und Athleten starten zu dürfen. „Mit Lilli Pfeiffer, Viola Schistl, Leon Leible und Markus Wessolly haben wir vier neue Leute, die erst mit dem Heben begonnen haben. Außerdem ist weiterhin Jürgen Sieth am Start. In dieser Besetzung gehen wir von etwa 100 Punkten aus“, hat der KSV-Boss hochgerechnet. „Wir hoffen, dass wir eine neue Mannschaft aufbauen können“, so Lehr.

Der TVW geht mit einem starken Team an den Start. Neben Junioren-Europameisterin Lara Dancz und ihrem Bruder Louis sind Jens Mergenthaler (Deutscher Masters-Meister), Lisa-Marie Franke, Justin Anweiler, Philipp Gabler, David Breier (noch verletzt) und Disch dabei. „Jung und alt, Frauen und Männer, leicht und schwer. Wir haben eine super Mischung“, ist Disch optimistisch: „Die Trainingsbeteiligung ist klasse. Wir sind ganz gut durch die Pandemie gekommen.“ jako

