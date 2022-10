Wichtige Punkte

Mannheim. In der Fraueneishockey-Bundesliga haben die Mad Dogs Mannheim am Wochenende sechs wichtige Zähler im Kampf um die Play-off-Plätze eingesammelt und die beide Heimspiele gegen den Rekordmeister ESC Planegg-Würmtal für sich entschieden. Am Samstag durfte Torhüterin Jessica Ekrt beim 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)-Sieg einen Shutout für sich verbuchen. Lisa Heinz und Hanna Amort besorgten die Tore für Mannheim.

Beim 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)-Erfolg am Sonntag trafen Yvette Reichelt, Megan Forrest, Lisa Heinz (2) und Lola Liang für die Mad Dogs, die nun am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) den Titelverteidiger ERC Ingolstadt empfangen. and