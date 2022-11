Wichtige Generalprobe

Hockey. Vor dem Start der Hallenhockey-Bundesligasaison Ende November steigt beim TSV Mannheim Hockey von Freitag bis Sonntag das traditionelle Turnier um den Oberbürgermeister-Pokal. Unter dem Fernmeldeturm sind alle fünf Mannheimer Erstligisten dabei.

Bei den Damen sind mit dem Veranstalter TSV Mannheim Hockey, dem deutschen Vizemeister Mannheimer HC und dem Feudenheimer HC drei Bundesligateams aus der Quadratstadt vertreten, außerdem spielen noch der Münchner SC und Rot-Weiss Köln um den Turniersieg. Bei den Herren mischen der TSV Mannheim Hockey, der mit einem deutlich veränderten Team in die anstehende Hallensaison startende deutsche Hallenhockey-Meister Mannheimer HC, der Münchner SC, Rot-Weiss Köln und der Erstliganeuling Wiesbadener THC mit.

Das Turnier beginnt am Freitag (17.45 Uhr) mit dem Lokalderby der MHC-Damen gegen den TSVMH, um 18.50 Uhr folgt das Herrenderby MHC gegen TSVMH. Am Samstag wird ab 8.30 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr gespielt. and