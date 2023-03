Wetzels Warnung

Leutershausen. Nach dem umjubelten Derby-Sieg gegen Oftersheim/Schwetzingen absolviert Handball-Drittligist SG Leutershausen am Samstag (19.30 Uhr, Heinrich-Beck-Halle) das zweite Heimspiel in Folge. Gegner ist die SG Pforzheim/Eutingen. In der vergangenen Saison zählte Pforzheim/Eutingen noch zu den Klassenbesten, bestritt die Aufstiegsrunde und scheiterte dort knapp. In dieser Saison läuft es für das Team aus Mittelbaden nicht ganz so gut. 20 Minuspunkte und Platz acht in der Tabelle, so lautet die Ausbeute wenige Spieltage vor Ende der regulären Saison.

„Die SG ist aber auf keinen Fall zu unterschätzen. Es sind immer interessante und emotionale Spiele gegen Pforzheim, und in der Tabelle gehören sie eigentlich weiter nach oben“, erklärt Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der SGL.

Bei der SGL, die zuletzt gegen Oftersheim im Derby vor einer gut gefüllten Halle eine starke Leistung zeigte, stehen für dieses Unterfangen fast alle Spieler zur Verfügung. Ein Einsatz von Arne Ruf ist nicht sicher, auch hinter dem angeschlagenen Yessine Meddeb steht noch ein Fragezeichen. „Da wollen wir kein Risiko eingehen“, sagt Wetzel.

Das Hinspiel gegen Pforzheim/Eutingen konnten die Roten Teufel von der Bergstraße auswärts gewinnen. Der relativ sichere 28:23-Sieg der Bergsträßer liegt jedoch schon mehrere Monate zurück, ein Vergleich mit dem ersten Saisonspiel ist derzeit kaum möglich. red