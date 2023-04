Wenig Lust auf die „goldene Ananas“

Mannheim. Krisenstimmung beim VfB Gartenstadt. In der Fußball-Kreisliga hieß es für den einstigen Aufstiegsaspiranten zuletzt gleich zweimal in Folge: 0:6. Gegen Wallstadt und auch Plankstadt geriet die Mannschaft von Trainer Markus Urban schwer unter die Räder, angesprochen auf die jüngsten Ergebnisse ringt er nach Worten.

„Das ist schon brutal, was wir zuletzt auf den Platz gebracht haben. Da macht man sich als Trainer viele Gedanken“, seufzt Urban und liefert das Ergebnis seiner Gedankenspiele: „Wir werden von dem eingeholt, was in der Vorbereitung passierte. Da haben wir nicht gut trainiert, hatten wenig Trainingsbeteiligung, das macht sich jetzt bemerkbar. Zudem fehlen bei uns auch viele Spieler gesperrt, daher müssen wir auf Akteure aus der Zweiten zurückgreifen.“

Der VfB schleppt sich durch die Rückrunde, steht mit 38 Zählern im Niemandsland der Tabelle und ist weit weg von jeglichen Aufstiegsträumen der Vorsaison. Einziges Highlight nach der Winterpause: Das überraschende 5:0 gegen Spitzenreiter Rheinau. „An diesem Tag hat bei uns einfach alles gepasst. Alle waren heiß auf dieses Spiel“, erklärt Urban, der aus dem Rheinau-Coup seine Schlüsse zieht: „Uns fehlt es eben teilweise auch an der Einstellung. Für den ein oder anderen ist es vielleicht nicht reizvoll, sonntags um die goldene Ananas zu spielen. Für diese Spieler wird es aber in der kommenden Saison eng – da sind wir auch im offenen Austausch. Diese Situation jetzt, ist perfekt für jeden Spieler, um sich zu zeigen und für die nächste Spielzeit aufzudrängen – davon sehe ich aber nicht viel.“

Blick geht schon in die Zukunft

Der Fokus in Gartenstadt liegt also schon jetzt auf der nächsten Saison. Dann will Urban wieder „oben angreifen“ und mit einer schlagkräftigen Mannschaft für bessere Schlagzeilen sorgen. „Aktuell sind wir schon in Gesprächen mit Spielern, wollen vor allem wieder Jungs zurückholen, die schon in der Vergangenheit bei uns bewiesen haben, dass sie es können“, hofft Urban auf Aufbruchstimmung.

Eine erste positive Tendenz gibt es vielleicht auch schon am Sonntag. Dann reist die Urban-Elf zum Gastspiel nach Leutershausen (15 Uhr). „Gegen Leutershausen haben wir uns schon oft schwergetan, das wird wieder eine große Herausforderung für uns. Wir wollen aber unbedingt ein anderes Bild von uns zeigen und diesen Sieg holen“. bah