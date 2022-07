Weltpokal in der Region

Mannheim. International betrachtet ist Cricket vor allem in den Nationen des britischen Commonwealth eine absolute Weltsportart, in Deutschland führt das Schlagspiel dagegen immer noch ein Schattendasein. Im Vorfeld des T20 Cricket Worldcups in Melbourne/Australien ab dem 16. Oktober soll die auf der Insel entstandene Sportart mit einer kleinen Tournee des Weltpokals nun etwas bekannter gemacht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Region ist die Trophäe am 2. August zu sehen und kommt nach einer Station in Heidelberg am Nachmittag ab 15 Uhr zum TV Käfertal. Dort gibt es schließlich seit 2018 eine Cricket-Abteilung unter dem Namen Käfertal Kriegers. Anlässlich der Pokal-Präsentation ist auch ein Show-Match geplant. th