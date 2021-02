Haßloch/Mannheim. Im Südwesten wird es am 30. April einen zusätzlichen Renntag geben. Der Terminplan des deutschen Galopprennsports wies coronabedingt bis Mitte Juni lediglich zwei Veranstaltungen am 23. Mai (Pfingstsonntag) in Saarbrücken und am 3. Juni (Fronleichnam) in Mannheim auf. Ausgehend von einer Initiative von Jockey Tommaso Scardino wird nun am 30. April in Mannheim ein weiterer Südwest-Renntag stattfinden. Der ursprüngliche Plan, diesen in Haßloch abzuhalten, konnte nicht realisiert werden, weil das im Herbst frisch eingesäte Geläuf zu solch einem frühen Zeitpunkt wegen der fehlenden Grasnarbe noch nicht renntauglich gewesen wäre. Der Badische Rennverein Mannheim-Seckenheim wird für den 30. April insgesamt sechs Rennen ausschreiben. red