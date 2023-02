Weiter Satz von Batz

Sindelfingen. Weitspringer Simon Batz hat bei den süddeutschen Meisterschaften der Aktiven und U 18 für eine kleine Sensation gesorgt. Der Zugang der MTG Mannheim, der mit der bisherigen Bestmarke von 7,76 Metern zu Trainer Sebastian Bayer wechselte und im Sommer die 7,80 m anpeilen wollte, landete mit 7,91 einen goldenen Coup. Damit setzte sich der 20-Jährige mit 20 Zentimetern Vorsprung an die Spitze der DLV-Bestenliste der Männer, in der U 23 ist er mit 30 Zentimetern vorn. Plötzlich gehört er auch zu den Medaillenkandidaten bei den deutschen Meisterschaften und es rücken internationale Auftritte in den Blick. So liegt die Norm für die U-23-EM im Sommer bei 7,70 m.

Doch sein Titel war im Sindelfinger Glaspalast nicht der einzige für die MTG. Gold Nummer zwei ging an Hürdensprinter Yannick Spissinger, der in 7,82 sec auch seinen persönlichen Rekord einstellte und ebenfalls als derzeit Nummer vier im DLV ein Edelmetall-Kandidat für die DM ist. Insgesamt gab es zehn Medaillen (2/4/4) und nochmals zehn Top-Siebenplätze.

Ogunleye mit Bestmarke

Silber ging an Robin Ganter (60 m/6,68 sec), Antonia Kinzel (Kugel/15,02 m) sowie in der U 18 an Dreispringer Simon Thiele (13,39 m) und die weibliche 4 x 200-Meter-Staffel (1:45,08 min) in der Besetzung Lea Wagner, Widelene Haisch, Stina Lösch und Hannah Schürle. Haisch sicherte sich Bronze über 200 m (25,66 sec). Dritte wurden auch Omar Jammeh (800 m/1:53,65 min) und die 3 x 1000-Meter-Staffel mit Ben Friedrich, Bastian Walter sowie Finn Wollschläger (7:54,13 min). Bronze Nummer vier sicherte sich in der U 18 Dreispringer Peter Osazee (13,25 m). Mit Stefano Lo Ricco (SV Seckenheim) wurde ein weiterer Mannheimer Dreispringer Dritter.

In der Vorwoche hatte Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye in Manchester mit ihrem Sieg über 18,04 m eine neue Hallenbestmarke erreicht, sie liegt in der Bestenliste des DLV damit auf dem zweiten Platz. In Hamburg hatte Batz ebenfalls schon mit seinem Weitsprung-Sieg (7,66 m) überzeugt, ehe er in Sindelfingen noch einmal starke 25 Zentimeter auf diese Weite draufpackte. sd