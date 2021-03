Weinheim. Nach reiflichen Überlegungen hat sich der Vorstand des TTC 46 Weinheim entschlossen, sich für den freien Platz in der 1. Tischtennis-Bundesliga der Damen zu bewerben. Die hatte ihre laufende Runde mit nur sieben Teams absolviert, nachdem der TuS Bad Driburg zurückgezogen hatte.

AdUnit urban-intext1

Nach zwei Zweitliga-Meisterschaften, dem Aufstiegsverzicht, weil es in der 1. Liga keine parallel ausgetragenen Doppelspieltage mit den Herren geben wird, und der Tabellenführung in der nun abgebrochenen Runde wagen sich die Weinheimer im Jahr ihres 75-jährigen Vereinsbestehens als Vorjahresmeister nun doch in die Beletage des Damen-Tischtennis.

Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gang. Für die bisherige Trainerin Shen Zhujun, die diese Aufgabe aus zeitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen kann, konnte Christian Säger mit Andreas Dörner eine tatkräftige Unterstützung in der Betreuung und dem Management der Teams der Bergsträßer gewinnen. Dörner, geboren 1987 in Sinsheim, hat mit zehn Jahren bei der TTG Neckarbischofsheim mit dem Tischtennis begonnen und selbst bis in der Verbandsklasse gespielt. Mit 16 Jahren begann er auch als Jugendtrainer bei seinem Verein, erwarb 2016 die A-Lizenz und ist seit 2006 Trainer am Landesstützpunkt in Heilbronn, dessen Leitung er 2015 übernahm.

Bei ihm trainierten dementsprechend dann auch einige Akteure, die selbst irgendwann beim TTC 46 als Spieler oder Gegner an den Platten standen, wie etwa Tom Mayer, Felicia und Lucia Behringer sowie Wenna Tu oder Kathrin Hessenthaler in der 2. Bundesliga.

AdUnit urban-intext2

Die ersten Gespräche mit Christian Säger zeigten, dass sich mit Dörner eine gute Zusammenarbeit andeutet, die Säger deutlich entlasten wird. Dörner wird außerdem für die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft freitags ein Stützpunkttraining in Weinheim anbieten. Wen er dann in der Bundesliga zu betreuen haben wird, klärt sich in den nächsten Wochen.

Berlin und Kolbermoor als Gäste

Für die 1. Liga muss wohl noch ein wenig Qualität zugelegt werden. Die Fans können sich aber bereits freuen, dass bei den Heimspielen die Elite des deutschen Damen-Tischtennis in der Heisenberg-Sporthalle antreten wird: TTC Berlin Eastside, SV DJK Kolbermoor, TSV Langstadt, TSV Schwabhausen, SV Böblingen, ESV Weil oder TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. hol/ü