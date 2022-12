Weil ist stolz auf VfR-Bilanz

Mannheim. Im Sommer kam Richard Weil zum Fußball-Verbandsligisten VfR Mannheim. Der 34-Jährige, der über Drittliga- und reichlich Regionalliga-Erfahrung verfügt, war der erste Top-Neuzugang der Rasenspieler. Weitere folgten. Nun hat der VfR 17 von 32 Partien absolviert und führt die Verbandsligatabelle ungeschlagen mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Zuzenhausen an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Dass wir noch ungeschlagen sind, ist top. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und andere Ligen in ganz Deutschland angeschaut. Dabei habe ich kein Team gefunden, das noch kein Spiel verloren hat. Dass wir da oben in der Tabelle ohne Niederlage stehen, ist schon eine tolle Leistung“, sagt Weil in einer ersten Zwischenbilanz und betont: „Immer wieder höre ich, dass wir ja doch nur eine Söldnertruppe wären. Aber hey – in der Verbandsliga ist es verdammt schwer, Meister zu werden, egal was für einen Kader du dir zusammenstellst. Wir haben einfach eine tolle Entwicklung hinter uns. Viele neue Spieler, ein neuer Trainer – und dann so eine starke Bilanz. Wir können uns wirklich loben.“

Fernziel Regionalliga

Als sportlichen Höhepunkt macht der gebürtige Frankfurter vor allem die Heimbegegnung gegen den FC Zuzenhausen aus. „Dass wir die Partie in der Nachspielzeit noch einmal gedreht haben, war genial. Als wir den ganz späten Siegtreffer zum 2:1 erzielt haben und die Fans dann gejubelt haben – für so schöne Momente spielst du einfach Fußball“, beschreibt Weil sein bislang emotionales Highlight.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Verbandsliga „Bin niemand, der flüchtet“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Verbandsliga Rasenspieler zurück an der Spitze Mehr erfahren

Der FC Zuzenhausen ist für den defensiven Mittelfeldspieler aber nicht der schärfste Konkurrent im Kampf um den Titel und den Oberliga-Aufstieg. „Ich würde sagen, dass alle sechs Erstplatzierten noch im Kampf um Platz eins und zwei mitmischen können“, sagt Weil. „Wir haben nun abschließend in diesem Jahr noch am Samstag bei Türkspor Mosbach ein richtig schweres Spiel. Das wollen wir gewinnen und dann wartet ja eine knüppelharte Restrunde im kommenden Frühjahr. Ein Selbstläufer wird der Aufstieg ganz sicher nicht.“

Der VfR hat das Hinspiel gegen die Mosbacher zu Hause mit 7:0 gewonnen. Doch der Ligazwölfte will die Mannheimer auf eigenem Platz ärgern. „Wir wollen aber den Sieg einfahren, die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut“, berichtet Weil. Der Routinier, der zuletzt beim 2:2 gegen den SV Spielberg sein erstes Tor für den VfR erzielte , hat noch einen Vertrag für die nächste Saison und ehrgeizige Pläne. „Mein Ziel ist es eigentlich, so lange hier zu spielen, bis der Klub in der Regionalliga gelandet ist“, macht Weil klar. bol