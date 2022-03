Weichenstellung vor dem Spitzenspiel

annheim. Sportlich lief es beim VfR Mannheim in den vergangenen Wochen richtig gut. Der Fußball-Verbandsligist ist weiter erster Jäger der beiden Top-Teams ATSV Mutschelbach und SV Spielberg. Am Samstag hat das Team nun die große Möglichkeit, auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken. Der VfR muss um 15.30 Uhr in Spielberg antreten und könnte den direkten Konkurrenten um den Aufstieg mit einem Auswärtssieg erst einmal überholen. Und: Seit Donnerstagabend steht mit dem bisherigen Co-Trainer Volkan Glatt auch der neue Coach des VfR Mannheim für die kommende Saison fest.

„Wir sind sehr gut drauf. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es kann. Wir wollen den Schwung der vergangenen Wochen mit in die Partie in Spielberg nehmen“, sagt Hakan Atik, der Sportliche Leiter der Rasenspieler, der derzeit in Personalunion auch Chefcoach ist. Zuletzt gewann der VfR trotz acht Ausfällen bei der SpVgg Neckarelz mit 5:0.

Torjäger-Duell als Zugabe Der VfR Mannheim belegt in der Fußball-Verbandsliga derzeit mit 44 Punkten den dritten Tabellenrang. Der nächste Gegner der Rasenspieler ist der SV Spielberg, der mit 45 Zählern auf Rang zwei steht. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1. In der Partie damals fielen die Tore alle in der ersten Hälfte. Dennis Lodato brachte die Mannheimer nach 20 Minuten mit 1:0 in Front. Fabian Geckle glich nur 120 Sekunden für Spielberg aus. Torjäger des VfR ist derzeit Ali Ibrahimaj mit 16 Treffern. Genausoviele Tore hat auch Geckle für den SV Spielberg erzielt. Beide Akteure führen damit auch die verbandsligainterne Torjägerliste an. bol

„Da haben die Jungs sehr gut gespielt. Zuvor haben wir auch Germania Friedrichstal mit 7:1 geschlagen, gegen die ist der SV Spielberg zuletzt nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Also unsere Mannschaft ist wirklich sehr gut in Schuss, die Stimmung ist bestens. Ich bin deshalb sehr zuversichtlich, was Samstag angeht – auch weil sich von den acht Verletzten wieder einige zurückgemeldet haben“, sagt Atik.

Ibrahimaj kehrt zurück

So kehrt Torjäger Ali Ibrahimaj, der gegen die SpVgg Neckarelz fehlte, in den Kader zurück. Auch auf Defensivmann Johannes Kölmel sowie Mittelfeldmann Bozidar Veskovac können die Rasenspieler wieder bauen. Und neue Akteure haben sich für die zukünftigen Aufgaben ebenfalls angeboten. Zum Beispiel Winterneuzugang Selim Jungmann, der am vergangenen Wochenende von Anfang an spielte und wieder ein Tor erzielte. „Er hat beim FC Augsburg und bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Jugend gespielt. Eine Verletzung hatte ihn zuletzt zurückgeworfen. Hier bei uns will er wieder angreifen und er hat in den vergangenen Partien auch bewiesen, dass er eine sehr gute Verstärkung sein kann“, findet Atik. „Selim passt zu unserer Philosophie, jungen und hungrigen Spielern eine Chance geben zu wollen.“ Ob Jungmann auch am Samstag wieder von Beginn an spielt, ist noch nicht sicher.

„Ich denke, es wird ein enges Spiel. Spielberg ist eine kompakte Mannschaft, sehr lauf- und kampfstark“, sagt Atik und schränkt ein. „Wir haben aber keinen Druck. Das ist kein Endspiel, dafür geht die Saison noch zu lange.“

Der VfR als Tabellendritter liegt derzeit drei Punkte hinter Spitzenreiter ATSV Mutschelbach und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf den Zweiten. Die Oberliga ist also weiter möglich, was auch für den künftigen Coach Volkan Glatt eine verlockende Perspektive sein dürfte.

„Er ist seit Januar hier, war von Anfang an einer der Kandidaten für den Chefposten“, erklärt der Sportliche Leiter und betont: „Er macht das sehr gut, kommt bei der Mannschaft sehr gut an. Für mich ist Volkan eigentlich kein Co-Trainer. Ich stimme mich mit ihm genau ab. Er verkörpert die Philosophie des Vereins und das war uns sehr wichtig.“

Von Kirrlach nach Mannheim

Glatt ist Inhaber einer Trainer B-Lizenz und trainierte vor seiner Tätigkeit in Mannheim den Verbandsliga-Konkurrenten der Rasenspieler, FC Olympia Kirrlach. Davor war er zwischen 2015 und 2019 Cheftrainer beim heutigen Landesligisten FC Bammental. Während seiner aktiven Spielerkarriere lief Volkan Glatt für ein Spiel im Trikot des MSV Duisburg in der 2. Liga auf, danach in der türkischen Süper Lig. „Es freut uns sehr, dass Volkan die anspruchsvolle Aufgabe in der neuen Saison annimmt. Er passt sehr gut zum VfR Mannheim. Des Weiteren bringt Volkan Glatt alle erforderlichen Fähigkeiten mit, um als Cheftrainer bei der Realisierung unserer sportlichen Ziele einen entscheidenden Beitrag zu leisten“, erklärt Sportvorstand Serkan Zubari die Gründe für die Verpflichtung.