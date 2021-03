Leutershausen. Bei der SG Leutershausen geht es Schritt für Schritt in Richtung Zukunft und Neustart. Kaderplaner Mark Wetzel hat alle Hände voll zu tun, der neue Trainer Marc Nagel hat in dieser Woche das Training der Drittliga-Handballer übernommen und die Mannschaft mit der Pokal-Qualifikationsrunde endlich wieder ein Ziel vor Augen in der Corona-Zeit. In welchem Tempo es vorangeht, zeigt die Frequenz der Neuverpflichtungen. Arne Ruf und Lucas Bauer stehen bereits fest, nun gibt es erneut einen Wechsel.

AdUnit urban-intext1

Philipp Ulrich wird vom TV Germania Großsachsen zur SG Leutershausen wechseln. Es ist ein Transfer, der auf den ersten Blick eine gewisse Brisanz birgt, schließlich sind die Vereine Nachbarn. Die Kommunikation zwischen den Clubs hat aber gepasst. „Wir haben uns ganz eng abgestimmt. Es waren zu jeder Zeit alle Karten auf dem Tisch”, sagt Wetzel und ergänzt: „Ein Wechsel von Großsachsen nach Leutershausen oder andersrum ist nicht so heiß, wie es im Ort oft gekocht wird.”

Philipp Ulrich geht künftig für die SGL auf Torejagd. © Simon Hofmann

Mit Ulrich kommt laut Wetzel „von der Veranlagung einer der besten Kreisläufer der Dritten Liga”. Der 27-Jährige ist seit Monaten aber oft verletzt. „Die letzten zwei Jahre konnte ich wegen der Verletzungen nicht regelmäßig spielen. Seit März letzten Jahres habe ich Probleme mit der Leiste. Das habe ich Mark gesagt”, erklärt Ulrich. Für Wetzel und die SGL ist das kein Problem. Der Sportliche Leiter ist sich sicher, dass das Risiko, das anfangs mitschwingen mag, nicht so hoch ist. red